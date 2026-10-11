Δολοφονία στην Γλυφάδα: Το ποινικό παρελθόν του θύματος – Οι συλλήψεις για πυροβολισμούς, οπαδική και ενδοοικογενειακή βία

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Στο ποινικό παρελθόν του άνδρα ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στη Γλυφάδα, στρέφονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών, καθώς επιχειρούν να εξακριβώσουν το κίνητρο της δολοφονίας και να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες.

Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν την Αστυνομία για διαφορετικές υποθέσεις, ενώ φέρεται να εργαζόταν επί χρόνια στον χώρο της νύχτας, κυρίως στην ασφάλεια και την «πόρτα» νυχτερινών καταστημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύχναζε επίσης σε συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο και ήταν οργανωμένος σε σύνδεσμο φιλάθλων ομάδας.

Το όνομά του είχε περιληφθεί ήδη από το 2015 σε μεγάλη αστυνομική έρευνα. Τότε είχε συλληφθεί ως φερόμενο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia, ενώ οι Αρχές τον είχαν κατατάξει μεταξύ των ηγετικών στελεχών της.

Οι υποθέσεις οπαδικής βίας και οι συλλήψεις

Το θύμα είχε απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις που συνδέονταν με οπαδική βία. Το 2018, στο ΟΑΚΑ, είχε εμπλακεί σε περιστατικό κατά το οποίο πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε οπαδός.

Ακολούθησε ακόμη ένα περιστατικό στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, έξω από σύνδεσμο φιλάθλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πυροβολήσει έναν ακόμη οπαδό. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνελήφθη το 2022.

Στο ποινικό παρελθόν του περιλαμβάνεται επίσης σύλληψη για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το 2024. Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.

Οι 8 κάλυκες και η έρευνα στο σημείο

Ο άνδρας εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 02:00 στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Παναγούλη, κοντά στην περιοχή του γκολφ και στο εργοτάξιο του Ελληνικού.

Διερχόμενος οδηγός είδε το θύμα πεσμένο στην άκρη του δρόμου, δίπλα σε μία μοτοσικλέτα, και αρχικά θεώρησε ότι είχε προηγηθεί τροχαίο. Στη συνέχεια ειδοποίησε την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός και έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δεχθεί πυρά στο σώμα και στο κεφάλι.

Κατά την αυτοψία, οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν 8 κάλυκες, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής. Η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έρευνα και να συγκεντρωθούν τα ευρήματα που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ανασύνθεση της επίθεσης.

Το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το παρελθόν και τις επαφές του θύματος, παράλληλα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον τόπο της δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν καταλήξει στην ταυτότητα του άνδρα. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και το κίνητρο δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται βρίσκεται το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει στοιχείο που να επιβεβαιώνει τη συγκεκριμένη εκδοχή.

Οι έρευνες συνεχίζονται με την αξιοποίηση των ευρημάτων από το σημείο και τη διερεύνηση του παρελθόντος του θύματος, προκειμένου οι αστυνομικοί να προσδιορίσουν την αλληλουχία των γεγονότων και να συγκεντρώσουν στοιχεία για τους εμπλεκομένους.