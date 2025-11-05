Χαλκίδα: Συγκέντρωση ατόμων στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 20χρονος – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πλήθος νεαρών ατόμων συγκεντρώθηκε στο σημείο όπου έγινε η δολοφονία του 20χρονου Μάριου Ρ. στη Χαλκίδα, σε μια συγκινητική πρωτοβουλία μνήμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, περισσότεροι από πενήντα νέοι από την Αθήνα ταξίδεψαν στη Χαλκίδα για να βρεθούν στο σημείο όπου ο 20χρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα. Οι παρευρισκόμενοι άναψαν κεριά και άπλωσαν πανό με το μήνυμα «Μάριε, ζεις – για πάντα νικητής», ενώ στο σημείο τοποθέτησαν κίτρινα τριαντάφυλλα, κασκόλ και αφίσα της ΑΕΚ, στην οποία ανήκαν ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της συγκέντρωσης και την τήρηση της τάξης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες