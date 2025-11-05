Χαλκίδα: Συγκέντρωση ατόμων στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 20χρονος – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαλκίδα: Συγκέντρωση ατόμων στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 20χρονος – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πλήθος νεαρών ατόμων συγκεντρώθηκε στο σημείο όπου έγινε η δολοφονία του 20χρονου Μάριου Ρ. στη Χαλκίδα, σε μια συγκινητική πρωτοβουλία μνήμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, περισσότεροι από πενήντα νέοι από την Αθήνα ταξίδεψαν στη Χαλκίδα για να βρεθούν στο σημείο όπου ο 20χρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα. Οι παρευρισκόμενοι άναψαν κεριά και άπλωσαν πανό με το μήνυμα «Μάριε, ζεις – για πάντα νικητής», ενώ στο σημείο τοποθέτησαν κίτρινα τριαντάφυλλα, κασκόλ και αφίσα της ΑΕΚ, στην οποία ανήκαν ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της συγκέντρωσης και την τήρηση της τάξης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 χαρακτηριστικά που έχουν όσοι τρώνε μετά τις 9 το βράδυ

ΕΟΦ: Τέσσερα σκευάσματα ινσουλίνης αποσύρονται έως το τέλος του έτους

Μάριος Καλογεράς- Τέμπος: Ποιος είναι ο μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ

Γιάννης Στουρνάρας: Η μεταποίηση μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

Windows 11: Η Microsoft δοκιμάζει κοινή μετάδοση ήχου σε δύο ακουστικά ταυτόχρονα – Πώς θα λειτουργεί

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
05:22 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (5/11)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
04:55 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Ταξί: 48ωρο… χειρόφρενο τραβούν από σήμερα οι οδηγοί λόγω της απεργίας του ΣΑΤΑ – Τα αιτήματα των αυτοκινητιστών

Σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία προχωρούν από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου έως ...
03:40 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το αυτοκίνητό του – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, όπου ειδικε...
02:10 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Χαλκίδα: Με τέσσερις μαχαιριές, στην κοιλιά και την καρδιά δολοφονήθηκε ο 20χρονος – Τα βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές

Σοκ έχει προκαλέσει στη Χαλκίδα η αιματηρή οπαδική συμπλοκή που στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρον...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς