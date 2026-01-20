Χαϊδάρι: Έβαλε 50 ευρώ βενζίνη και έφυγε… χωρίς να πληρώσει – Δείτε βίντεο

Περιστατικό κλοπής κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι, όταν πελάτης ζήτησε να του βάλουν βενζίνη αξίας 50 ευρώ στο αυτοκίνητο, και εξαφανίστηκε χωρίς να πληρώσει.

Ένα λευκό αυτοκίνητο προσέγγισε το πρατήριο υγρών καυσίμων και ο οδηγός ζήτησε να γεμίσουν το ρεζερβουάρ του. Ο πελάτης, ζήτησε να του βάλουν καύσιμα αξίας 50 ευρώ.

Όταν η ιδιοκτήτρια του πρατηρίου ρώτησε εάν θα πληρώσει με μετρητά ή με κάρτα, ο οδηγός απάντησε με κάρτα. Έτσι η ίδια πήγε να φέρει το POS, αλλά… με το που γύρισε την πλάτη της, ο οδηγός ξεκίνησε το όχημα κι έγινε καπνός.

Η ιδιοκτήτρια του πρατηρίου κοινοποίησε το βίντεο στο οποίο καταγράφεται και η πινακίδα του οχήματος, έτσι ώστε να τον έχουν υπ’ όψιν και οι υπόλοιποι συνάδελφοί της στη γύρω περιοχή.