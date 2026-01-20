Χαϊδάρι: Έβαλε 50 ευρώ βενζίνη και έφυγε… χωρίς να πληρώσει – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Περιστατικό κλοπής κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι, όταν πελάτης ζήτησε να του βάλουν βενζίνη αξίας 50 ευρώ στο αυτοκίνητο, και εξαφανίστηκε χωρίς να πληρώσει.
  • Ο οδηγός ενός λευκού αυτοκινήτου ζήτησε να του βάλουν καύσιμα αξίας 50 ευρώ και δήλωσε ότι θα πληρώσει με κάρτα.
  • Με το που η ιδιοκτήτρια γύρισε την πλάτη της για να φέρει το POS, ο οδηγός ξεκίνησε το όχημα κι έγινε καπνός, με την ιδιοκτήτρια να κοινοποιεί το βίντεο με την πινακίδα για ενημέρωση των συναδέλφων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαϊδάρι: Έβαλε 50 ευρώ βενζίνη και έφυγε… χωρίς να πληρώσει – Δείτε βίντεο

Περιστατικό κλοπής κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι, όταν πελάτης ζήτησε να του βάλουν βενζίνη αξίας 50 ευρώ στο αυτοκίνητο, και εξαφανίστηκε χωρίς να πληρώσει.

Ένα λευκό αυτοκίνητο προσέγγισε το πρατήριο υγρών καυσίμων και ο οδηγός ζήτησε να γεμίσουν το ρεζερβουάρ του. Ο πελάτης, ζήτησε να του βάλουν καύσιμα αξίας 50 ευρώ.

Όταν η ιδιοκτήτρια του πρατηρίου ρώτησε εάν θα πληρώσει με μετρητά ή με κάρτα, ο οδηγός απάντησε με κάρτα. Έτσι η ίδια πήγε να φέρει το POS, αλλά… με το που γύρισε την πλάτη της, ο οδηγός ξεκίνησε το όχημα κι έγινε καπνός.

Η ιδιοκτήτρια του πρατηρίου κοινοποίησε το βίντεο στο οποίο καταγράφεται και η πινακίδα του οχήματος, έτσι ώστε να τον έχουν υπ’ όψιν και οι υπόλοιποι συνάδελφοί της στη γύρω περιοχή.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοποριακή θεραπεία για το Αλτσχάιμερ: Ανακαλύφθηκε ήχος που μπορεί να αντιστρέψει τη νόσο

Ξεκίνησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας- Ήδη 2.000 άτομα έχουν εξυπηρετηθεί

Εφορία: Αλλάζουν τα δεδομένα για τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος-Ποιους αφορά

Ταξί της Αττικής: Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρά το ΣΑΤΑ – Τι ζητεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:30 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Εύβοια: Εγκλωβίστηκαν δύο άτομα λόγω έντονης χιονόπτωσης

Δύο άτομα εγκλωβίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (20/01) σε δασικό δρόμο που οδηγεί ...
09:24 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας

Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:38, σε απόσταση 320 χλμ. νοτιοδυτικά τη...
09:22 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Μπήκε ανάποδα με το αυτοκίνητό του στη Βασιλίσσης Όλγας – Δείτε βίντεο

Βασικά μαθήματα… οδήγησης  πρέπει να (ξανα)ξεκινήσει ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη, που χθ...
08:28 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων

Προβλήματα καταγράφονται σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, εξαιτίας...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι