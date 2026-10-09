Αττική: Πάνω από 35 κιλά κοκαΐνης και 312 κιλά κάνναβης εντόπισε η ΕΛΑΣ – Τρεις συλλήψεις

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Σε χώρο όπου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αποθηκεύονταν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στην Αττική οδήγησε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 35 κιλά κοκαΐνης και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 44 και 23 ετών, καθώς και ένας 29χρονος ημεδαπός.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων.

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, σύνδεση μεταξύ των τριών συλληφθέντων. Ο 23χρονος φέρεται να είχε προμηθεύσει τους άλλους δύο με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, ενεργώντας παράλληλα για λογαριασμό ακόμη ενός ατόμου, το οποίο αναζητείται.

Πώς εξελίχθηκε η αστυνομική επιχείρηση

Της επιχείρησης προηγήθηκαν αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις δεδομένων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling).

Σε περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο, ο οποίος φέρεται να κατείχε με σκοπό τη διακίνηση 3 κιλά και 215 γραμμάρια κοκαΐνης.

Παράλληλα, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντοπίστηκε ο 29χρονος. Στον χώρο αποσκευών αυτοκινήτου που συνδεόταν με την υπόθεση βρέθηκαν 10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) και 3 κιλά και 900 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.

Η περαιτέρω έρευνα οδήγησε στον 23χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε προμηθεύσει τους δύο άνδρες με τις συγκεκριμένες ποσότητες ναρκωτικών και ενεργούσε για λογαριασμό ακόμη ενός ατόμου.

Οι μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στην κατοικία του 23χρονου

Κατά την έρευνα στην κατοικία του 23χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

32 κιλά και 65 γραμμάρια κοκαΐνης

245 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK)

υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) 51 κιλά και 600 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»)

Κατά τον έλεγχο, ο 23χρονος προέβαλε, σύμφωνα με την Αστυνομία, σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν και στις κατοικίες των άλλων δύο συλληφθέντων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Τι κατασχέθηκε συνολικά

Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

35 κιλά και 400 γραμμάρια κοκαΐνης

256 κιλά και 503,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

55 κιλά και 500,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»)

(«σοκολάτα») 170 ευρώ

ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

7 κινητά τηλέφωνα

3 κάρτες μνήμης

γάντια

πλήθος νάιλον συσκευασιών

4 κλειδιά

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ακόμη ότι ο 44χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπές και πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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