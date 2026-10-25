Άρτα: Φωτιά σε διώροφη κατοικία – Στο νοσοκομείο τριμελής οικογένεια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας μεταφέρθηκαν τρία μέλη οικογένειας έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διώροφη κατοικία, στη συμβολή των οδών Παπαδιαμάντη και Φανερωμένης, στην πόλη της Άρτας.

Ένας άνδρας υπέστη ελαφρύ έγκαυμα, ενώ η σύζυγός του και η κόρη του διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από φορτιστή και στη συνέχεια να επεκτάθηκε σε στρώμα και στον διάδρομο της κατοικίας.

Δείτε φωτογραφίες