Άρτα: Φωτιά σε διώροφη κατοικία – Στο νοσοκομείο τριμελής οικογένεια

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διώροφη κατοικία στην Άρτα, με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Ένας άνδρας υπέστη ελαφρύ έγκαυμα, ενώ η σύζυγός του και η κόρη του μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Πιθανή αιτία της φωτιάς εξετάζεται να είναι φορτιστής.

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Φωτιά σε σπίτι στην Άρτα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας μεταφέρθηκαν τρία μέλη οικογένειας έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διώροφη κατοικία, στη συμβολή των οδών Παπαδιαμάντη και Φανερωμένης, στην πόλη της Άρτας.
  • Ένας άνδρας υπέστη ελαφρύ έγκαυμα, ενώ η σύζυγός του και η κόρη του διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από φορτιστή και στη συνέχεια να επεκτάθηκε σε στρώμα και στον διάδρομο της κατοικίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας μεταφέρθηκαν τρία μέλη οικογένειας έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διώροφη κατοικία, στη συμβολή των οδών Παπαδιαμάντη και Φανερωμένης, στην πόλη της Άρτας.

Ένας άνδρας υπέστη ελαφρύ έγκαυμα, ενώ η σύζυγός του και η κόρη του διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από φορτιστή και στη συνέχεια να επεκτάθηκε σε στρώμα και στον διάδρομο της κατοικίας.

Δείτε φωτογραφίες

Φωτιά σε σπίτι στην Άρτα

Φωτιά σε σπίτι στην Άρτα

Φωτιά σε σπίτι στην Άρτα

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