Άρης Σπηλιωτόπουλος: Απαντά σε όσους σχολιάζουν το νέο του look – «Οταν τα τρολάκια πάνε για μαλλί και βγαίνουν… μπαζωμένα»

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok με το οποίο απαντά σε όσους σχολίασαν τη νέα του εμφάνιση.

«Ξέρω τι σκέφτεστε, ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι μου, διότι από ότι κατάλαβα από τη χθεσινή μου συνέντευξη, αυτό ήταν το μείζον πολιτικό με το οποίο ασχολήθηκαν τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη» αναφέρει αρχικά ο κ. Σπηλιωτόπουλος.

Και προσθέτει: «Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look. Και έχουν δίκιο. Γιατί εγώ σε αντίθεση με πολλούς άλλους δεν αλλάζω απόψεις. Γιατί βλέπω ότι τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, επειδή δεν έχουν με τι άλλο να ασχοληθούν, κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όπως όταν ήμουν μικρός. Γενικώς με πράγματα που δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο».

«Μεταξύ μας, δίκιο έχουν. Γιατί είναι ευκολότερο γι’ αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα. Και η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη για να μιλάμε σοβαρά. Αυτή έχει να κάνει με τη διαχείριση του εγκλήματος των Τεμπών. Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο για άμεσους συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη» τονίζει.

«Τώρα βέβαια αν αυτό είναι δύσκολο για να ασχοληθούν τα τρολάκια και τους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με το μαλλί και το μουστάκι μου τότε τους καταλαβαίνω και τους αφήνω σε αυτήν την επιλογή. Ελπίζω να κουραστούν και να ασχοληθούν κάποια στιγμή και με την ουσία του θέματος» καταλήγει ο Άρης Σπηλιωτόπουλος.