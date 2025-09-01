Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική οδό στο ύψος των Άνω Λιοσίων καθώς άνοιξαν οι λωρίδες που είχαν κλείσει λόγω τροχαίου ατυχήματος, που σημειώθηκε νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι μια νταλίκα που μετέφερε οχήματα και ένα φορτηγό συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Λόγω της σύγκρουσης τα οχήματα που μετέφερε η νταλίκα έπεσαν στο οδόστρωμα ενώ το φορτηγό που ενεπλάκη στο συμβάν αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται από τους αστυνομικούς.

Λόγω του ατυχήματος και μέχρι να καθαριστεί το οδόστρωμα διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Ελευσίνα και αντίστοιχα η ίδια λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.