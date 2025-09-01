Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αττική Οδός Περιφερειακή Υμηττού
Φωτογραφία αρχείου

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική οδό στο ύψος των Άνω Λιοσίων καθώς άνοιξαν οι λωρίδες που είχαν κλείσει λόγω τροχαίου ατυχήματος, που σημειώθηκε νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι μια νταλίκα που μετέφερε οχήματα και ένα φορτηγό συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Λόγω της σύγκρουσης τα οχήματα που μετέφερε η νταλίκα έπεσαν στο οδόστρωμα ενώ το φορτηγό που ενεπλάκη στο συμβάν αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται από τους αστυνομικούς.

Λόγω του ατυχήματος και μέχρι να καθαριστεί το οδόστρωμα διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Ελευσίνα και αντίστοιχα η ίδια λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο πρόσωπο σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 2 εβδομάδες

Ένωση Ιατρών Λέσβου: Η έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτών αυξάνει τις αναμονές στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πίνακες εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής – Όλες οι λεπτομέρειες

Δημόσιες επενδύσεις: Πρόκληση για την κυβέρνηση το «στοίχημα» των 16,7 δισ. ευρώ

Νέος εγχυτήρας σφαιριδίων καυσίμου οδηγεί σε ρεκόρ πυρηνικής σύντηξης

Τεστ: Το βουνό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει μέρος της ασυνείδητης προσωπικότητάς σας
περισσότερα
13:28 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Τρομακτικό τροχαίο στην Καλλιθέα: Τραυματίστηκε σοβαρά διασώστης του ΕΚΑΒ

Ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο συνέβη, αυτή τη φορά στην Καλλιθέα. Μηχανή διασώστη του ΕΚΑΒ συγκρούσ...
13:16 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Η συμβολή των δύο μυστικών αστυνομικών στην εξάρθρωση του κυκλώματος – Στο μικροσκόπιο αγοραπωλησίες εκτάσεων της Εκκλησίας

Η ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες (31/08) σε διάφορες περιοχ...
13:09 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Σκιάθος: Η στιγμή που οι τουρμπίνες αεροσκάφους εκτοξεύουν βαλίτσες μέσα στη θάλασσα – Δείτε βίντεο

Τουρμπίνες αεροπλάνου εκτόξευσαν βαλίτσες τουριστών στην Σκιάθο. Ακόμη ένα περιστατικό καταγρά...
12:56 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Απεργία των ταξί στην Αττική στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου – Διαμαρτύρονται για τις μεταφορές επιβατών με βανάκια

Χωρίς ταξί θα είναι η Αττική το διήμερο 9-10 Σεπτεμβρίου, καθώς ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτο...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix