Άνδρος: Εγκαινιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 16 Αυγούστου η ατομική έκθεση της Μαρίας Βόλτη SeaMBOLS στον χώρο τέχνης και μάθησης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ» στην Χώρα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Με προσέλευση πλήθους κόσμου, Ανδριωτών και μη, εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο 16 Αυγούστου στις 19.00 η Έκθεση Ζωγραφικής SeaMBOLS της εικαστικού Μαρίας Βολτή στον υπέροχο Χώρο Τέχνης και Μάθησης ‘Αδαμαντία΄ τον οποίο επιμελείται με ιδιαίτερη φροντίδα η Αττική Πιάγκου.

Τον χώρο της Έκθεσης, η οποία είχε να κάνει με μια σειρά από διαφορετικές συμβολικές αναπαραστάσεις με κυρίαρχο, τις περισσότερες φορές, το θαλάσσιο στοιχείο, από τις 19.00 και μετά και μέχρι τις 10.30 περίπου, κατέκλυσαν φιλότεχνοι κάτοικοι του νησιού και επισκέπτες που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη καλλιτεχνική βραδιά. Στα εγκαίνια της Έκθεσης παραβρέθηκε επίσης και ο Δήμαρχος Άνδρου κος Θεοδόσης Σουσούδης. Οι παραβρισκόμενοι απόλαυσαν τα έργα της ζωγράφου ενώ οι περισσότεροι συζήτησαν μαζί της για τις ιδιαίτερες ιστορίες και το νοηματικό περιεχόμενο των πινάκων.

Η υπεύθυνη του Χωρου Τέχνης Αδαμαντία Αττική Πιάγκου, η Εικαστικός Μαρία Βολτή και ο Δήμαρχος Άνδρου Θεοδόσης Σουσούδης

Η γενική αίσθηση και οι κριτικές ήταν απόλυτα θετικές ενώ ο κόσμος παρέμεινε στον χώρο απολαμβάνοντας την βραδιά. Ο βασικός σκοπός της Έκθεσης ο οποίος ήταν να προκαλέσει μια ζωντανή αλληλεπίδραση των έργων με το κοινό με σκοπό να ξυπνήσει μνήμες που σχετίζονται με τις θεματικές της και να γεννήσει συναισθήματα ενατένισης, συγκίνησης και εσωτερικής ικανοποίησης που συνδέονται με διαφορετικές συμβολικές πραγματικότητες, επιτεύχθηκε πλήρως. Η Έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Αυγούστου ενώ οι ώρες λειτουργίας της είναι 12.00-14.00 και 19.00-10.00 καθημερινά.

Η υπεύθυνη του Χωρου Τέχνης Αδαμαντία και η Εικαστικός Μαρία Βολτή

Η Εικαστικός Μαρία Βολτή μεγάλωσε στην Άνδρο ενώ σήμερα ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια των μεταπτυχιακών της σπουδών εξειδικεύτηκε σε ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και γεγονότων όπως για παράδειγμα εικαστικών εκθέσεων καθώς και σε ζητήματα μουσειολογίας, πολιτιστικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ. Από πολύ μικρή ηλικία ήταν έντονη η αγάπη και το ενδιαφέρον της για την ζωγραφική και για την τέχνη γενικότερα. Παρακολούθησε συστηματικά μαθήματα Ζωγραφικής με καταξιωμένους/ες δασκάλους και δασκάλες, μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης και συμμετείχε σε σειρά συλλογικών εκθέσεων ζωγραφικής στην Λέσβο και στην Αθήνα.

Άποψη μέρους της Έκθεσης στον Χώρο Τέχνης Αδαμαντία

