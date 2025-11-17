Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθησαν ανήλικοι για κλοπές δικύκλων – Χειροπέδες και στους γονείς τους

Στη σύλληψη 14 ατόμων, 6 ανηλίκων και 8 ενηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί της Αλεξανδρούπολης, για υποθέσεις που σχετίζονται με κλοπές δίκυκλων οχημάτων και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Συγκεκριμένα, οι έξι ανήλικοι ημεδαποί, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις περιπτώσεις κλοπών μοτοποδηλάτων που διαπράχθηκαν στην Αλεξανδρούπολη το διάστημα από 11 έως 15 Νοεμβρίου 2025.

Σημειώνεται πως συνελήφθησαν και οκτώ ενήλικοι οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων παιδιών τους, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της 15ης Νοεμβρίου 2025.

Η δράση των αστυνομικών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία το πρωί της 15ης Νοεμβρίου για κλοπή δίκυκλου μοτοποδηλάτου. Άμεσες αναζητήσεις οδήγησαν στον εντοπισμό δύο ανήλικων, οι οποίοι επέβαιναν στο κλεμμένο δίκυκλο. Το όχημα κατασχέθηκε και αποδόθηκε άμεσα στον ιδιοκτήτη του, σύμφωνα με πληροφορίες της ertnews.

Η εμπεριστατωμένη έρευνα αποκάλυψε πως οι δύο αυτοί δράστες, ενεργώντας από κοινού με τέσσερις επιπλέον ανήλικους, είχαν αφαιρέσει συνολικά τρία μοτοποδήλατα από την πόλη της Αλεξανδρούπολης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα χρονικό διάστημα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν και τα άλλα δύο κλεμμένα δίκυκλα, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους τους. Στην κατοχή δύο εκ των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και διαρρηκτικά εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τις κλοπές.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.