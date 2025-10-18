Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο-Αίγιο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυκοποριάς στις 19:40, λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ του Σαββάτου η Hellenic Train.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυκοποριάς στις 19:40, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Οι 11 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.

Παράλληλα, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο.

Το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση»