Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο-Αίγιο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Hellenic Train

Η αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυκοποριάς στις 19:40, λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ του Σαββάτου η Hellenic Train.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυκοποριάς στις 19:40, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Οι 11 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.

Παράλληλα, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο.

Το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση»

21:09 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Eντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το Λιμενικό 76 μετανάστες νότια της Γαύδου

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθη...
19:45 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου «συνεργού»

Στην ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που χειρίζεται την υπόθεση του διπλού φονικού στην...
17:40 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Συνελήφθη 57χρονος οδηγός φορτηγού χωρίς δίπλωμα – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.365 ευρώ και νέα αφαίρεση άδειας για 395 ημέρες

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττ...
16:48 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη – ΦΩΤΟ

Φωτιά σε διαμέρισμα ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Σύ...
