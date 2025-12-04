Αγρότες: Άνοιξε ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά

Αγρότες: Άνοιξε ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά
Άνοιξαν οι Σερραίοι αγρότες το μπλόκο που είχαν στήσει νωρίτερα για τα φορτηγά στον Προμαχώνα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει κανονικά η διέλευσή τους και από τα δύο ρεύματα, το απόγευμα της Πέμπτης (4/12).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τις τρεις ώρες που ήταν κλειστός ο μεθοριακός σταθμός σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων από νταλίκες, οι οποίες μετά τις 16:00 και με τη συνδρομή της τροχαίας περνούσαν στην απέναντι πλευρά.

Αύριο οι αγρότες των Σερρών θα αποφασίσουν τι ώρα και πόσο διάστημα θα κλείσουν τον μεθοριακό σταθμό.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών, ο Γιάννης Τουρτούρας τόνισε ότι μέρα με τη μέρα το μπλόκο στον Προμαχώνα δυναμώνει αφού αγρότες με τα τρακτέρ τους έρχονται να ενισχύσουν τον αγώνα των συναδέλφων τους. Ο έμπειρος αγροτοσυνδικαλιστής τόνισε ότι είναι πρωτόγνωρη η συμμετοχή των αγροτών σε αυτό το μπλόκο, που είναι πολύ πιο μεγάλη από τα μπλόκα στον Προμαχώνα τα προηγούμενα χρόνια.

Το μπλόκο στον Προμαχώνα επισκέφτηκε σήμερα το προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου Σερρών, προσφέροντας στους αγρότες νερά και αναψυκτικά και θέλοντας έτσι να εκφράσουν τη στήριξη τους στον αγώνα τους.

