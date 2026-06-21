Αγρίνιο: Άγρια επίθεση σε γυναίκα στο κέντρο της πόλης από τον σύντροφό της – Της χτύπησε το κεφάλι σε τζάμι

Σοβαρό επεισόδιο βίας αναστάτωσε το κέντρο του Αγρινίου τα ξημερώματα, όπου μια γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην κεντρική πλατεία, με μάρτυρες να καταγγέλλουν το γεγονός στην αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα και αναζητά υλικό από κάμερες

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό επεισόδιο αναστάτωσε τα ξημερώματα το κέντρο του Αγρινίου, όπου μια γυναίκα δέχθηκε βίαιη επίθεση από τον σύντροφό της και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.
  • Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην κεντρική πλατεία, με τον δράστη να χτυπά και να σπρώχνει τη γυναίκα, χτυπώντας το κεφάλι της με δύναμη στο τζάμι.
  • Οι μάρτυρες κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και αναζητά υλικό από κάμερες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας αναστάτωσε τα ξημερώματα το κέντρο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα δέχθηκε βίαιη επίθεση από τον σύντροφό της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Όπως αναφέρουν στο agriniopress μαρτυρίες περίοικων, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην κεντρική πλατεία, στην αρχή της οδού Αναστασιάδη.

Όπως γίνεται γνωστό, ένοικος της πολυκατοικίας ξύπνησε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, από δυνατές φωνές. Όταν βγήκε στο μπαλκόνι ήρθε αντιμέτωπος με μία βίαιη εικόνα. Μια γυναίκα φώναζε καθώς ένας άνδρας τη χτυπούσε και την έσπρωχνε στο δρόμο.

Όπως αποδείχτηκε, το ζευγάρι διαπληκτίστηκε και ο άνδρας έσπρωξε τη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας, χτυπώντας το κεφάλι της με δύναμη στο τζάμι.

Μετά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την έσυρε για πολλά μέτρα μέσα από τον πεζόδρομο της Ηλία Ηλιού μέχρι την οδό Τσικνιά.

Το πρωί, οι μάρτυρες κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες.

Μάλιστα, αναζητά υλικό από τις κάμερες των γειτονικών κτιρίων.

ΑΓΡΙΝΙΟ
Φωτό από agriniopress
ΑΓΡΙΝΙΟ
Φωτό από agriniopress
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