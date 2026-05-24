Αγρίνιο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «τούμπαρε»

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Το τουμπαρισμένο αυτοκίνητο
Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε  σήμερα (24/5/2026) το απόγευμα της Κυριακής στη Στράτο, στην Εθνική Οδό Αγρινίου – Αμφιλοχίας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, αναποδογύρισε και κατέληξε σε διώρυγα φυγής που περιείχε νερό. Παρά την επικινδυνότητα του περιστατικού, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του, χωρίς να υπάρξουν σοβαρότερες συνέπειες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθεί ο τραυματίας για ιατρική φροντίδα.

Πηγή: Sinidisi.gr

