Αγωνία για το νερό της Αίγινας: «Σε πολύ δύσκολο σημείο η βλάβη στον αγωγό» – Το χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της υδροδότησης

Στα όριά τους βρίσκονται κάτοικοι και επαγγελματίες της Αίγινας, που για ακόμη μία φορά μέσα σε διάστημα δύο ετών, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης εξαιτίας της νέας βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό. Το σημείο όπου εντοπίζεται η βλάβη, σε βάθος 50 μέτρων, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις να τοποθετούν την επιδιόρθωσή της στα τέλη Φεβρουαρίου. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα είναι αβέβαιο, με δεδομένο ότι οι εργασίες που πρέπει να κάνουν οι δύτες στον βυθό εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, οπότε είναι πιθανόν να υπάρχουν απρόβλεπτες και μεγάλες καθυστερήσεις.

Σε αυτή τη φάση η υδροδότηση γίνεται από γεωτρήσεις, όμως το νερό δεν θεωρείται κατάλληλο για πόση, ενώ εδώ και λίγες μέρες μεταφέρονται ποσότητες νερού στο δίκτυο της Αίγινας, με υδροφόρα του Πολεμικού Ναυτικού, για να καλυφθούν οι ανάγκες. Σημειώνεται ότι όπως είχε αποκαλύψει το enikos.gr, για το θέμα είχε παρέμβει και η Περιφέρεια Αττικής, ύστερα από καταγγελίες, αποστέλλοντας κατεπείγον έγγραφο προς τον Δήμο Αίγινας σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχει και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ποιότητα νερού για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το χρονικό του προβλήματος που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Αίγινας περιέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Όπως είπε, από τις 16 Δεκεμβρίου υπήρχε μία διαρροή από τον υποθαλάσσιο αγωγό, στο ίδιο σημείο, όπου πριν από δύο χρόνια είχε εντοπιστεί μία βλάβη, η οποία είχε επιδιορθωθεί προσωρινά με σκοπό την έγκριση της μεθοδολογίας για την μόνιμη αποκατάσταση του αγωγού.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, η διαρροή ανιχνεύτηκε κατά την παρακολούθηση, από την πλευρά του ανάδοχου, της ροής του νερού προς το νησί και έτσι διεκόπη η υδροδότηση. «Ο δήμος που είναι αρμόδιος για την υδροδότηση του νησιού έθεσε σε λειτουργία εκείνες τις γεωτρήσεις που υπήρχαν στο νησί και υδροδοτούσαν την Αίγινα τα προηγούμενα χρόνια για να επιδιορθωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή η ζημιά», τόνισε, κάνοντας λόγο για ένα πολύ δύσκολο σημείο, σε βάθος 50 μέτρων.

Μάλιστα, υπενθύμισε πως όταν είχε παρουσιαστεί η πρώτη ζημιά τον Ιανουάριο του 2023, ο περιφερειάρχης Αττικής είχε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για να εντοπιστούν τα αίτια για τα οποία τότε είχε διακοπεί η υδροδότηση στο νησί και να διαπιστωθεί ποιος φταίει, δηλαδή αστοχία υλικού, δολιοφθορά ή οτιδήποτε άλλο. «Η εισαγγελία τότε, δρώντας άμεσα, είχε ενημερώσει ότι πρόκειται αστοχία υλικού. Οπότε έγινε μία προσωρινή αποκατάσταση, διότι είναι πολύ δύσκολη η επέμβαση στο σημείο εκείνο. Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ο ανάδοχος είχε καταθέσει σχέδια που αφορούν έκτακτες ανάγκες. Έτσι λοιπόν ενεργοποιήθηκε το αντίστοιχο σχέδιο για την περίπτωση αυτή και την αποκατάσταση του αγωγού».

«Οι δύτες μπορούν να εργαστούν μόνο για 10 λεπτά στο σημείο»

Το μεγάλο βάθος όμως αποτελεί «αγκάθι» για την ταχύτητα υλοποίησης των απαιτούμενων εργασιών, καθώς, όπως τόνισε ο κ. Παπαγεωργίου, οι δύτες που επεμβαίνουν στο σημείο κατά το 24ωρο έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν μόνο περίπου 10 λεπτά, λόγω των ειδικών συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας σε αυτές τις περιπτώσεις επέμβασης.

«Τότε το εγχείρημα ήταν επιτυχές, τώρα προχωρούμε τη διαδικασία ύστερα από κάποια έγγραφα μεταξύ της υπηρεσίας της διεύθυνσης τεχνικών έργων και του αναδόχου που είναι υπεύθυνος για το έργο και την επιδιόρθωση της βλάβης, όπου τελικά συμφωνήθηκε ποια θα είναι η μέθοδος για τη μόνιμη αποκατάσταση της υδροδότησης του νησιού, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας», υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης.

Ωστόσο, τα νέα δεν είναι πολύ αισιόδοξα όσον αφορά την αποκατάσταση της λειτουργίας του αγωγού, καθώς σύμφωνα με την τελική οδηγία του αναδόχου, χρειάζονται 45 ημέρες επέμβασης στο σημείο μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση. «Οι μέρες έχουν αρχίσει να μετρούν από τις 24 Δεκεμβρίου, δηλαδή αμέσως μετά τη διαπίστωση της βλάβης. Υπάρχει μία περίοδος 15 ημερών που γίνεται η επέμβαση από τους δύτες στη θάλασσα, όπου εκεί πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες, για να μπορέσουν οι δύτες να επέμβουν στο σημείο. Μόνο αυτό το χρονικό διάστημα των 15 ημερών που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες εργασίες, δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθώς αν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, είναι προφανές ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός 45 ημερών. Αν όμως υπάρχει θολότητα στον πυθμένα ή αέρας στην επιφάνεια, ίσως καθυστερήσει κάποιες μέρες ακόμη. Αυτή είναι η διαδικασία, όπως μας έχει δοθεί η μεθοδολογία από τον ανάδοχο. Η δική μας επέμβαση ήταν άμεση, δεν είμαστε θεατές» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ερωτήματα για το «plan b»

Τι απέγινε όμως το plan b για την υδροδότηση της Αίγινας, μέσω μεταφοράς πόσιμου νερού στο νησί γινόταν με υδροφόρα πλοία; «Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απευθύνετε στον δήμο που έχει την υποχρέωση υδροδότησης του νησιού», απαντά ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων, σημειώνοντας πως αυτή ήταν και η δική του απορία από την πρώτη στιγμή, δηλαδή γιατί δεν ενεργοποιείται από τον δήμο το σύστημα παροχής νερού, που εφαρμοζόταν στο παρελθόν. «Κατάλαβα ότι δεν υπήρχε συνέχεια της προηγούμενης κατάστασης. Θα πρέπει άρα ως Πολιτεία, αλλά και ως κοινωνία να ξεκινήσει με αφορμή αυτό το γεγονός, μία συζήτηση για το ποιο είναι το plan b. Στην Περιφέρεια Αττικής έχει ξεκινήσει ήδη μία ανάλογη συζήτηση για το πώς μπορούμε εμείς από την πλευρά μας να καλύψουμε τις ανάγκες του νησιού. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι κάτοικοι, αλλά και ο ίδιος ο δήμος που είναι υπεύθυνος για την υδροδότηση του νησιού. Θα πρέπει να υπάρχει όχι μόνο plan b, αλλά και plan c».

Η Περιφέρεια Αττικής στις 5 Ιανουαρίου 2026 δέχθηκε μία καταγγελία από φορείς της Αίγινας ότι η ποιότητα του νερού δεν είναι κατάλληλη για τη δημόσια υγεία. «Στις 9 Ιανουαρίου, λοιπόν, η γενική διεύθυνση δημόσιας υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων έστειλε έγγραφο με τις υποχρεώσεις που έχει ο δήμος ως φορέας ύδρευσης και οδηγίες σχετικά με την ποιότητα νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Στις 14 Ιανουαρίου, με δική μας οδηγία, μετέβη στην Αίγινα, για δειγματοληπτικούς ελέγχους, η αρμόδια υπηρεσία, όμως αποτέλεσμα δεν έχουμε ακόμα για την ποιότητα του νερού» ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου.

Εν τω μεταξύ, στις 9 Ιανουαρίου, ο δήμος Αίγινας απέστειλε στην Περιφέρεια Αττικής, αίτημα για μεταφορά πόσιμου νερού λόγω αδυναμίας δικής του να καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων στην υδροδότηση του νησιού. «Ύστερα από αυτό το αίτημα, με παρέμβαση του Νίκου Χαρδαλιά, κατέφτασε στο νησί υδροφόρο πλοίο “Πρέσπα” του Πολεμικού Ναυτικού και ταυτόχρονα δόθηκε επαρκής ποσότητα εμφιαλωμένου νερού που θα διανεμηθεί στον δήμο. Η περιφέρεια Αττικής και ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής, δεν κάνουμε εκπτώσεις και από την πρώτη μέρα είμαστε πάνω από τη βλάβη και πάνω από τη ζημιά με σκοπό μόνο την αποκατάσταση του καθαρού νερού», κατέληξε ο αντιπεριφερειάρχης.

Σημειώνεται ότι λίγο μετά την συνέντευξη του αντιπεριφερειάρχη, ανακοινώθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης του νερού, έπειτα από δειγματοληψία που πραγματοποίησε η Επόπτρια Υγείας του Δήμου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιοχές της Αίγινας και τα αποτελέσματα αφορούν την ποιότητα του νερού στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως προέκυψε από τις σχετικές εργαστηριακές αναλύσεις.