Συντετριμμένος είναι ο πρύτανης του ΑΠΘ, Νικόλαος Παπαϊωάννου από τον θάνατο του προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και ομότιμου καθηγητή του ΑΠΘ, Ιωάννη Καζάζη. "Ήταν ένας αξιολογότατος άνθρωπος, καθηγητής, που τίμησε τα γράμματα και συνέχισε μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του να είναι παρών και να οδηγεί από το μετερίζι του προέδρου τα θέματα που σχετίζονται με τη γλωσσολογία", τόνισε στο enikos.gr ο κ. Παπαϊωάννου και πρόσθεσε: "Το ΑΠΘ πενθεί για ένα μέλος της οικογένειάς του".

Σύμφωνα με το thesstoday.gr o Iωάννης Καζάζης βρέθηκε απαγχονισμένος σε γραφείο, στο υπόγειο του κτιρίου του Δήμου Καλαμαριάς. Η αστυνομία ερευνά τα ακριβή αίτια θανάτου, ωστόσο, φαίνεται ότι αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο Ιωάννης Καζάζης του Νικολάου (1947) σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο University of Illinois και στο Yale U. Fellow στο Centre for Hellenic Studies του Harvard και Visiting Professor στο University of Maryland. Από το 1979 έως 2014, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο ΑΠΘ. Από το 1994 Αναπληρωτής Πρόεδρος και εν συνεχεία Πρόεδρος του «Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας», και Διευθυντής του Τμήματος Λεξικογραφίας. 2010-2014: Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίτιμος Καθηγητής και Διδάκτωρ του «Κρατικού Πανεπιστημίου Κουμπάν» της Ρωσίας.

Συνέγραψε για τον Ηρόδοτο, τον Δημοσθένη, το Αρχαϊκό Έπος, το Επίγραμμα, και την Ιστορία των Ελληνικών Σπουδών από την Αναγέννηση ως σήμερα στη Δύση και στη Ρωσία. Ως διευθυντής της συντακτικής ομάδας εξέδωσε τους τόμους 15-21 του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669 («Λεξικού Κριαρά»), καθώς και τρίτομη Επιτομή του.