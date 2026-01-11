Γεράσιμος Γεννατάς για τους γονείς του: «Γιατί να μην είχα αυτούς τους ανθρώπους λίγο περισσότερο»

Ο γνωστός ηθοποιός Γεράσιμος Γεννατάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Μαμά-δες» και μεταξύ άλλων μίλησε για την απώλεια των γονιών του, που έφυγαν από τη ζωή όταν ο ίδιος βρισκόταν στην εφηβεία.

«Φαντάζομαι πως η απώλεια των γονιών μου με έχει επηρεάσει στον τρόπο που λειτουργώ ως μπαμπάς. Νομίζω πως έχει διαμορφώσει μέσα μου πτυχές, όλη αυτή η ιστορία την οποία ποτέ δεν ένιωσα σαν βάρος που με πλάκωσε. Καθόλου» εξομολογήθηκε αρχικά ο Γεράσιμος Γεννατάς.

Και συμπλήρωσε: «Το μόνο που σκέφτομαι είναι “γιατί να μην τους είχα αυτούς τους ανθρώπους λίγο περισσότερο για να μπορέσω, σε μια άλλη στιγμή της ζωής μου και της δικής τους, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε μια χαρά που θα είχε ένα άλλο περιερχόμενο τώρα πια;”. Αυτά είναι αισθήσεις και ερωτήματα αναπάντητα και τα καθορίζει η ίδια η ζωή».

«Σίγουρα μπορεί βαθιά μέσα μου να υπάρχει κάτι, αυτό με την απώλεια, αλλά αυτό που νιώθω είναι… ενεστώτας, τώρα. Ποιον έχω απέναντι μου, με ποιον τρόπο τον κοιτάω, τι θέλω απ’ αυτόν, πως μπορούμε να χαρούμε, πως μπορούμε αυτό το τώρα να το κάνουμε δημιουργικό. Γιατί και αυτοί που έφυγαν εδώ είναι, γύρω γύρω, εδώ είναι η ενέργεια τους» εξομολογήθηκε.