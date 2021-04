Κορονοϊός: Σχέδιο επανεκκίνησης με "κλειδί" τα self test - Αγώνας δρόμου να φτάσουν στα φαρμακεία

Αγώνας δρόμου προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες με τα self test αλλά και με τους εμβολιασμούς, εν μέσω του τρίτου κύματος της πανδημίας που πλήττει τη χώρα, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων συνανθρώπων μας καθημερινά και αυξάνοντας την πίεση στα νοσοκομεία. Ειδικοί και κυβέρνηση εκτιμούν ότι αυτά τα δύο βασικά "εργαλεία" θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της μεγάλης διασποράς του ιού στην κοινότητα και θα περιορίσουν τον αριθμό των θυμάτων, καθώς θα προχωρούν οι εμβολιασμοί των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας. Επίσης, ειδικά τα self test αναμένεται να αποτελέσουν ένα σημαντικό "όπλο" ώστε να γίνουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια και τα επόμενα βήματα της σταδιακής επανεκκίνησης δραστηριοτήτων και οικονομίας. Μετά το λιανεμπόριο που άνοιξε σήμερα και στις περιοχές που βρίσκονται στο "βαθύ κόκκινο", με εξαίρεση την Αχαΐα, τη Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη, αναμένεται να ακολουθήσει η εκπαίδευση, με προτεραιότητα τα Λύκεια, όπως έχουν διαμηνύσει κυβέρνηση και λοιμωξιολόγοι. Για να ανάψει το πράσινο φως, όμως, για το άνοιγμα οποιασδήποτε νέας δραστηριότητας θα πρέπει να το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Τη Δευτέρα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε νέο αρνητικό ρεκόρ διασωληνωμένων ασθενών από την αρχή της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή, 759 ασθενείς με κορονοϊό είναι διασωληνωμένοι, 73 συνάνθρωποί μας κατέληξαν από επιπλοκές της νόσου, ενώ επιβεβαιώθηκαν 1.866 νέα κρούσματα και η θετικότητα έφτασε το 11,42%, δεδομένου ωστόσο του χαμηλού αριθμού των τεστ που διενεργήθηκαν, λόγω του Σαββατοκύριακου. Τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν τα επόμενα δύο 24ωρα, θα είναι κρίσιμα για τις αποφάσεις των λοιμωξιολόγων σχετικά με την επαναλειτουργία της εκπαίδευσης, ζήτημα για το οποίο θα συνεδριάσουν εντός της εβδομάδας. Όπως εξήγησε, εξάλλου ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος μιλώντας στον Σκάι το χρονοδιάγραμμα θα βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης της επιτροπής με την υπουργό Παιδείας, ενώ διευκρίνισε ότι σε κάθε περίπτωση η συζήτηση αφορά το Λύκειο συνολικώς, και όχι μόνο την Γ' Λυκείου. Την πρόβλεψη, πάντως, ότι εάν αποτύχει η διαδικασία των self test, δεν αποκλείεται η κορύφωση της καμπύλης των κρουσμάτων κορονοϊού να γίνει μετά το Πάσχα και σε αυτή την περίπτωση δεν θα μιλάμε για 3.000 μολύνσεις καθημερινά, αλλά για διπλάσιο και τριπλάσιο αριθμό, διατύπωσε σήμερα ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας HERACLES, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Ξεκινά η διανομή των self test στα φαρμακεία

Σημειώνεται ότι όπως έχει διαμηνυθεί, το άνοιγμα των σχολείων θα γίνει με υποχρεωτικά self test εκπαιδευτικών και μαθητών και στο πλαίσιο αυτό, επιταχύνονται οι διαδικασίες για την προμήθεια των φαρμακείων. Οι πρώτες παρτίδες έχουν ήδη φτάσει από το Σάββατο και θα γίνει η διανομή στα φαρμακεία. Τα self test που παραδόθηκαν ανέρχονται σε περίπου 1 εκατομμύριο, ενώ αναμένονται κι άλλες παραδόσεις εντός της εβδομάδας.

Την Τετάρτη 7 Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεσή τους και στόχος είναι μέχρι την Παρασκευή, 9 Απριλίου, να έχουν εφοδιαστεί με επαρκείς ποσότητες τα 11.000 φαρμακεία της χώρας. "Τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι στα φαρμακεία που απλώς θα παραδίδουν την συσκευασία του self test μέσα στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελληνικά για τη σωστή λήψη του δείγματος και εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου", δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Τα πρώτα self test από τα φαρμακεία θα διατεθούν για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των λυκείων και οι γονείς θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν για τα παιδιά τους με την επίδειξη των ΑΜΚΑ τους τα τεστ που τους αναλογούν. "Στη φαρέτρα της ατομικής και συλλογικής άμυνας έχουμε τώρα και τα self test, τα οποία θα διανέμονται δωρεάν -τέσσερα κάθε μήνα- σε όλους τους πολίτες. Θα αρχίσει σταδιακά η παράδοση στα φαρμακεία, αρχικά των αστικών κέντρων. Στόχος είναι έως το τέλος της εβδομάδας να διατίθενται σε όλα τα φαρμακεία της χώρας επαρκείς ποσότητες για να προμηθεύσουν σε πρώτη φάση τους μαθητές λυκείου 16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς. Στην συνέχεια θα υπάρξει επέκταση της διάθεσης τους στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και μετά στους συμπολίτες μας άνω των 67, που έχουν ήδη θωρακιστεί, σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό" τόνισε σήμερα η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Σημειώνεται ότι κάθε πολίτης θα δικαιούται ένα τεστ την εβδομάδα, δηλαδή τέσσερα το μήνα. Σε περίπτωση κρούσματος, θα πρέπει να δηλωθεί το θετικό αποτέλεσμα στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, η οποία είναι ήδη στον αέρα και θα λειτουργήσει από την Τετάρτη. Από εκεί θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα έρχεται γραπτό μήνυμα (SMS) για τη δωρεάν διενέργεια τεστ αντιγόνου σε ιδιωτικό ή δημόσιο εργαστήριο. Στη συνέχεια η διάθεση θα συνεχιστεί στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και τέλος στους άνω των 67 που έχουν θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό.

Πόσοι εμβολιασμοί έχουν γίνει μέχρι σήμερα

Παράλληλα με τα self test "τρέχουν" και οι εμβολιασμοί, σε συνάρτηση με τις παραδόσεις των εμβολίων από τις εταιρείες. Σχετικά στοιχεία παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση της Δευτέρας.

Όπως εξήγησε, από το πρωί σήμερα έχουν γίνει 47.275 εμβολιασμοί και η ημέρα αναμένεται να κλείσει με πάνω από 53.000 εμβολιασμούς, κάτι που αν συμβεί θα αποτελέσει νέο ημερήσιο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα, 1.214.000 πολίτες έχουν κάνει μία δόση του εμβολίου (ποσοστό 11,56%) και 663.000 έχουν κάνει και τις δύο δόσεις (ποσοστό 6,31%).

Από τους 1.847.000 εμβολιασμούς, οι 1.395.929 έχουν γίνει με το εμβόλιο της Pfizer, 128.651 με αυτό της Moderna και 346.886 εμβολιασμοί με αυτό της AstraZeneca, αριθμοί που είναι σε συνάρτηση με τις παραδόσεις από τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Σε ό,τι αφορά στα ραντεβού, σημείωσε πως έχουν προγραμματιστεί 2.450.000, εκ των οποίων τα 1.634.000 (ποσοστό 67%) με το εμβόλιο της Pfizer, 605.000 με αυτό της AstraZeneca (25%) και 181.000 με αυτό της Moderna (8%). Aπό τις 27/3/2021 μέχρι τις 3/4/2021 το ποσοστό εμφάνισης των πολιτών στα ραντεβού ανά ημέρα, αγγίζει το 97% για τα εμβόλια των Pfizer και Moderna, ενώ το 94% με αυτό της AstraZeneca. Ο κ. Θεμιστοκλέους έδωσε στοιχεία και για τις ακυρώσεις ραντεβού ανά εμβόλιο, λέγοντας πως για τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna κυμαίνεται έως 1%, ενώ για την AstraZeneca έως 3%.

Επιχειρηματολογώντας υπέρ της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, έδωσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από την αρχή του έτους έως σήμερα στην ηλικιακή ομάδα 80-89 ετών καταγράφηκαν 1.039 θάνατοι. Οι 925 (σχεδόν 90%) ήταν στην υποομάδα των ανεμβολίαστων, οι 86 θάνατοι καταγράφηκαν μετά την 1η δόση του εμβολίου και οι 28 θάνατοι μετά και τις δύο δόσεις.

Οι επόμενες παραδόσεις εμβολίων

Αναφορικά με τις παραδόσεις των εμβολίων κατά του κορονοϊού, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τόνισε ότι η Pfizer πρόκειται να παραδώσει 1.550.000 δόσεις τον Μάιο και 1.700.000 δόσεις τον Ιούνιο. Από την johnson & johnson αναμένεται μία μικρή παραλαβή 70.000 δόσεων εντός του Απριλίου, 300.000 δόσεις εντός του Μάϊου και 960.000 δόσεις τον Ιούνιο. Από την AstraZeneca αναμένονται 450.000 δόσεις για καθέναν από τους υπόλοιπους τρεις μήνες (Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο) ενώ η Moderna έχει βεβαιώσει 100.000 δόσεις "παρόλο που αναμένουμε περισσότερες παραλαβές από την εταιρεία" όπως ανέφερε.

Από τέλη Μαΐου θα εμβολιαστεί ο γενικός πληθυσμός - Τι θα ισχύσει με τα ραντεβού το καλοκαίρι

Από τα τέλη Μαΐου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο προγραμματισμός είναι μέχρι τέλος Απριλίου να έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω και ακολούθως θα εμβολιαστούν οι πολίτες με νοσήματα αυξημένου κινδύνου, "που ευελπιστούμε να έχει τελειώσει μέχρι τον Μάιο".

Εξήγησε ότι θα ακολουθήσει ο γενικός πληθυσμός και σε εκείνη τη φάση θα αποφασιστεί, εάν θα προτεραιοποιηθούν κάποιες επαγγελματικές ομάδες και συμπλήρωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση, πέραν των εκπαιδευτικών.

"Από τέλος Μαΐου θα αρχίσει να εμβολιάζεται ο γενικός πληθυσμός και θα έχουμε καλύψει ένα μεγάλο μέρος του εντός του Ιουνίου", τόνισε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Με δεδομένο ότι ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού πιθανόν να λάβει χώρα το καλοκαίρι, ο κ. Θεμιστοκλέους κλήθηκε να απαντήσει εάν έχει ληφθεί μέριμνα σχετικά με τον προγραμματισμό των ραντεβού, καθώς πολλοί θα κάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Απάντησε πως "όχι, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει". Διευκρίνισε στη συνέχεια ότι "έχετε δει ότι από τον Απρίλιο ξεκινάμε πάνω από 50.000 εμβολιασμούς, ούτε μπορεί να γνωρίζουμε την γεωγραφική κατανομή που θα κινηθούν οι πολίτες κατά τις διακοπές ούτε μπορούμε να προσαρμόσουμε τον επιχειρησιακό σχεδιασμό με βάση αυτό", είπε.

AstraZeneca: Ένα περιστατικό θρόμβωσης σε 346.000 δόσεις στην Ελλάδα

Στον προβληματισμό που έχουν προκαλέσει τα θρομβοεμβολικά περιστατικά μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca αναφέρθηκε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδουκατά την ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας, σημειώνοντας πως υπερτερούν τα οφέλη του εμβολίου σε σχέση με τα πιθανά περιστατικά θρομβώσεων και πως έχει αναφερθεί στη χώρα μας ένα παρόμοιο περιστατικό σε σύνολο περίπου 346.000 εμβολιασμένων με την AstraZeneca.

"Πολλές φορές έχει αναφερθεί ότι ο ταχύς και όσο το δυνατόν ευρύτερος σε μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού εμβολιασμός είναι καθοριστικής σημασίας γιατί αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία τείχους προστασίας και θα αναχαιτίσει και τη δημιουργία διάφορων στελεχών του ιού. Είναι αναμενόμενο ότι σε τόσο μεγάλο εγχείρημα είναι πιθανόν να προκύψουν και διάφορα προβλήματα είτε επιστημονικά ή και πρακτικά" υπογράμμισε η καθηγήτρια στην αρχή της τοποθέτησής της σημειώνοντας ακολούθως: "Τον τελευταίο μήνα ιδιαίτερα απασχολεί τον επιστημονικό χώρο και όχι μόνο, το ενδεχόμενο της σύνδεσης του εμβολίου της AstraZeneca με ένα σπάνιο σύνδρομο που συνδυάζει δύο σημαντικούς παράγοντες: θρόμβωση και θρομβοπενία και εκδηλώνεται με μια συμπτωματολογία που είναι από πλευράς κλινικής σημαντική. Από πλευράς επιδημιολογικής με τα στοιχεία που υπάρχουν αλλά δεν είναι τα πλήρη, φαίνεται ότι το σύνδρομο είναι περισσότερο συχνό -χωρίς αυτό να είναι απόλυτο- σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 55 ετών αν και έχουν παρουσιαστεί και περιστατικά που αφορούν και όλο το φάσμα των ηλικιών. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών παρακολουθεί και μελετά όλα τα στοιχεία σχετικά με το θέμα και από ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά τα οποία αξιολογεί και κατευθύνει τη σκέψη της για το παρακάτω βήματα. Οι περιπτώσεις που αναφέρονται με τη θρόμβωση και τη θρομβοπενία χαρακτηρίζονται επιστημονικά προθρομβωτική θρομβοπενία ανοσολογικής αιτιολογίας και φαίνεται ότι ο μηχανισμός είναι ανάλογος με τον μηχανισμό που προκαλείται η θρομβοπενία μετά τη χορήγηση της ηπαρίνης. Είναι σημαντικό να τονιστεί για πρακτικούς λόγους γιατί μπορεί να δημιουργηθούν υπέρμετροι φόβοι ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τεκμηριωμένη συσχέτιση των εκδηλώσεων αυτών με προηγούμενο ιστορικό θρόμβωσης θρομβοπενίας ή κληρονομικής θρομβοφιλίας, καταστάσεις που είναι συχνές στον γενικό πληθυσμό".

ΕΜΑ: Περιπτώσεις θρομβώσεων σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Έως τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε 18,1 εκατ. δόσεις εμβολίου της AstraZeneca διαπιστωθεί 22 περιπτώσεις θρόμβωσης των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου και 8 περιπτώσεις θρομβώσεων με θρομβοπενία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) έχει ανακοινώσει από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επί συνόλου 9,2 εκατ. δόσεων του εμβολίου της AstraZeneca 44 περιπτώσεις. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, δεν έχει τεκμηριωθεί αιτιώδης συσχέτιση με το εμβόλιο, αλλά ο Οργανισμός συγκεντρώνει και αξιολογεί τα δεδομένα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και διερευνά μία προς μία τις περιπτώσεις, ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξει ένα επιστημονικό πόρισμα. Υπογραμμίζεται ότι τα θρομβοεμβολικά επεισόδια χωρίς το χαρακτηριστικό της θρομβοπενίας, αυτά που εμφανίστηκαν μετά την έναρξη του μαζικού εμβολιασμού δεν υπερβαίνουν τον αναμενόμενο αριθμό στον γενικό πληθυσμό".

Τι δείχνουν τα στοιχεία στην Ελλάδα

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα σημείωσε η κυρία Θεοδωρίδου: "Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 346.000 δόσεις εμβολίου της AstraZeneca και έχει αναφερθεί στον ΕΟΦ, με τον οποίο βρισκόμαστε σε συνεργασία σε σταθερή βάση, ένα επεισόδιο που έχει χαρακτηριστεί ως πιθανό και είναι από τα πρώτα περιστατικά τα οποία έχουν συμπεριληφθεί και στο σύνολο των περιστατικών που αναφέρονται από τον ΕΜΑ. Παρά την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί για τα ειδικά και σπάνια αυτά περιστατικά, συνδυασμός θρόμβωσης και θρομβοπενίας, ο ΕΜΑ τονίζει ότι η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του εμβολίου στην πρόληψη της νοσοκομειακής νοσηλείας και των θανάτων από κορονοϊό υπερτερεί σημαντικά έναντι της εξαιρετικά μικρής πιθανότητας εμφάνισης αυτού του συνδρόμου με τη θρόμβωση και τη θρομβοπενία, ενώ η συσχέτισή του με τον εμβόλιο είναι υπό διερεύνηση. Η Εθνική Επιτροπή σε συνεργασία με την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία όπως και η νευρολογική εταιρεία ανεξάρτητα, έχουν προβεί στη συγγραφή οδηγιών για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση του σπάνιου αυτού συνδρόμου" υπογράμμισε η κυρία Θεοδωρίδου.

Έρχονται οδηγίες για υγειονομικούς και πολίτες - Τι θα πρέπει να προσέχουν Οδηγίες σχετικά με το εμβόλιο της ΑstraZeneca και στο ενδεχόμενο της σύνδεσης με ένα σπάνιο σύνδρομο που συνδυάζει θρόμβωση και θρομβοπενία, έχουν συγγράψει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών σε συνεργασία με την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία. Οι οδηγίες αυτές για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση του σπάνιου αυτού συνδρόμου, θα δημοσιευτούν αύριο και θα αφορούν τόσο τους υγειονομικούς όσο και τους πολίτες, ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, τονίζοντας ότι "δεν πρέπει να δημιουργήσουν πανικό και άγχος, γιατί αναφέρονται σε μία σπάνια κατάσταση". Εξήγησε στη συνέχεια, ότι οι υγειονομικοί στις περιπτώσεις των θρομβώσεων και της θρομβοπενίας που εμφανίζονται εντός 28 ημερών από τον εμβολιασμό θα πρέπει να συμπληρώνουν, όπως για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια την κίτρινη κάρτα και αν κάτι τους προβληματίζει, να μπορούν να συμβουλεύονται και αιματολόγους. Όσοι πολίτες έχουν εμβολιασθεί με το εμβόλιο της AstraZeneca θα πρέπει να αναζητήσουν άμεση ιατρική φροντίδα "στις σπάνιες περιπτώσεις όταν εμφανίζουν συμπτώματα όπως δύσπνοια, θωρακικό άλγος, νευρολογικό σύμπτωμα, επίμονη κεφαλαλγία που διαρκεί πέραν των τεσσάρων ημερών, όπως και δερματολογικές εκδηλώσεις -εκτός από το σημείο του εμβολίου", είπε η κ. Θεοδωρίδου. Σημείωσε, επίσης, ότι η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία συνιστά σε άτομα που έχουν ή θρομβοπενία κάτω από 150.000 αιμοπετάλια ή θρόμβωση να έχουν μια στενή παρακολούθηση και αν αυτό συνδέεται και με κλινική συμπτωματολογία να συνεχίζουν και με έναν αιματολογικό ή πηκτολογικό έλεγχο. "Σε όλες τις περιπτώσεις η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί στην έγκαιρη αντιμετώπιση και υπάρχει θεραπεία, όπως και υπάρχει και διάγνωση με ειδικές μεθόδους σε ένα νοσηλευτικό κέντρο στην Αθήνα", είπε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ τη Δευτέρα Νέο αρνητικό ρεκόρ στους διασωληνωμένους ασθενείς με κορονοϊό ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ υψηλός είναι και ο αριθμός των νεκρών το τελευταίο 24ωρο. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν κατά 10 οι διασωληνωμένοι ασθενείς σε σύγκριση με χθες και πλέον έχουν φτάσει τους 759, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας. Σε ένα 24ωρο, ακόμη 73 συνάνθρωποί μας κατέληξαν από επιπλοκές της νόσου, ενώ επιβεβαιώθηκαν 1.866 νέα κρούσματα. Διενεργήθηκαν 16.632 τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, εκ των οποίων τα 6.652 ήταν μοριακά και τα 9.680 rapid. Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ: Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.866, εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 277.277 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 51.4% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 69 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.935 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 73, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 8.453 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 759 (65.0% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 84.1% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.771 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 438 (ημερήσια μεταβολή -22.06%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 493 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως 103 έτη).