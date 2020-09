Δολοφονία Ζαφειρόπουλου: Η αποκαλυπτική συνομιλία με τον «vas»

Της Άννας Κανδύλη

Μία αποκαλυπτική διαδικτυακή συνομιλία μεταξύ του πατέρα του και ενός άνδρα με το ψευδώνυμο «vas» προσκόμισε ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση της δολοφονίας του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, ο γιος του αδικοχαμένου γνωστού ποινικολόγου.

Ο Επαμεινώνδας Ζαφειρόπουλος εκτίμησε ότι αυτός ο άνδρας είναι ο Αριστείδης Φλώρος. Από την εν λόγω συνομιλία προκύπτει, κατά το μάρτυρα, απόπειρα εκβίασης του Φλώρου από γνωστό δικηγόρο των Αθηνών, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Γιώργο Αντωνόπουλο στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος του. Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος ήταν εκ των δικηγόρων του Αριστείδη Φλώρου, στον οποίο είχε αποδοθεί ηθική αυτουργία στην απόπειρα δολοφονίας του Αντωνόπουλου.

Στην επίμαχη συνομιλία που έγινε στις 20/7 και 24/7 του 2017 αναφερόταν:

«vas»: Hi, Μιχάλη. Πρέπει να ξέρω το συντομότερο δυνατό ότι αυτά που σου είπα ισχύουν από την άλλη πλευρά. Δες αν έχουμε νέα, as soon as possible

Μιχάλης: Ok

Στις 24/7/2017 λαμβάνει χώρα άλλη συνομιλία:

«vas»: Μου είπε η Καρολίνα. Ποιος από τους δυο είναι ο παραδόπιστος; Ο πιο μεγάλος σε ηλικία;

Μιχάλης: Ο πιο μεγάλος. Ο άλλος συμφωνεί με εσένα. Αύριο έχω ραντεβού με τον μεγάλο (σ.σ δικηγόρο).

Όπως είπε ο μάρτυρας την επόμενη ημέρα πράγματι, ο πατέρας του είχε ραντεβού με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Γιώργο Αντωνόπουλο στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας του.

«Συμβόλαιο θανάτου»

Νωρίτερα, κατέθεσε η σύζυγος του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, Βικτωρία Γριμάνη η οποία έκανε λόγο για σχέδιο δολοφονίας σε βάρος του συζύγου της. Η ίδια απέρριψε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Για « συμβόλαιο θανάτου» έκανε λόγο και ο αδελφός του θύματος, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος: «Ο κατηγορούμενος πήγε αποφασισμένος να τον βγάλει από τη μέση. Δεν υπήρχε άλλη πρόθεση, πλην της εκτέλεσης».

Σημείωσε δε ότι ο αδελφός του είχε συμβουλεύσει τον Αριστείδη Φλώρο να μην υποκύψει σε εκβιασμό που δέχονταν για να δώσει 5 εκατ. ευρώ σε Αλβανούς κρατούμενους που τον είχαν εμπλέξει με καταθέσεις τους ως ηθικό αυτουργό στην απόπειρα δολοφονίας Αντωνόπουλου.

Συνεπώς, κατά τον μάρτυρα, ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος εμπόδιζε τα σχέδια των εκβιαστών με την άρνησή του στην καταβολή των χρημάτων από τον εντολέα του. «Το μήνυμα ήταν ένα και ξεκάθαρο προς τον Φλώρο: Δες τι έπαθε ο δικηγόρος σου και δώσε τα λεφτά. Εγώ αυτό πιστεύω».

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο πρώην αρχιφύλακας των φυλακών Κορυδαλλού, Αντώνης Αραβαντινός . Όπως είπε, ο Αριστείδης Φλώρος εκβιάζονταν μέσα στις φυλακές από τον Κλόντιαν Λεκοτσάι, τον έναν εκ των τριών κατηγορούμενων για τη δολοφονία του αδικοχαμένου ποινικολόγου. Κατά τον κ. Αραβαντινό ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος του είχε πει, σε μία από τος επισκέψεις του στη φυλακή, πως ο πελάτης του, Άρης Φλώρος πιο πολύ κινδυνεύει από του συναδέλφους του δικηγόρους παρά από τους Αλβανούς κρατούμενους.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 9 Οκτωβρίου.