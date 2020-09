Μισθώνουν βίλες και κάνουν πριβέ πάρτι, αδιαφορώντας για τον κορονοϊό. Αυτή είναι η νέα μόδα εν μέσω πανδημίας και παρά τις απαγορεύσεις της Πολιτείας. Τα νέα κορονο-πάρτι, σε αντίθεση με αυτά που διοργανώνονταν το καλοκαίρι στη Μύκονο, κανονίζονται κυρίως με συνεννοήσεις από στόμα σε στόμα για να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των συμμετεχόντων και εν συνεχεία εφαρμογών όπως Facebook ή Instagram, σύμφωνα με την εφημερίδα On Time. Αυτό συμβαίνει γιατί το καλοκαίρι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψαν δεκάδες κορονο- πάρτι με αποτέλεσμα να επέμβει η Αστυνομία. Πλέον ένα άτομο αναλαμβάνει να διοργανώσει πάρτι, μισθώνοντας μια βίλα ή ένα πολυτελές διαμέρισμα, έναντι 300- 400 ευρώ. Στη συνέχεια γίνεται η επιλογή των καλεσμένων, οι οποίοι ενημερώνονται μέσω κοινών γνωστών. Για λόγους προστασίας μάλιστα οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το στίγμα όχι τη διεύθυνση όπου θα γίνει το πάρτι μέσω what's up και Google. Οι καλεσμένοι από 30 έως 100 κάθε φορά και αναλόγως με τη χωρητικότητα του σπιτιού, φροντίζουν να πηγαίνουν στα πάρτι έχοντας ο καθένας ένα μπουκάλι ποτό για να ρέει το αλκοόλ έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως σημειώνουν άτομα που έχουν λάβει μέρος σε τέτοια πάρτι, σύμφωνα με την "On Time", "σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι να περάσεις καλά. Κανείς δεν έχει πρόθεση να βγάλει χρήματα, όπως γινόταν στη Μύκονο το καλοκαίρι". Υπάρχουν όμως και τα πιο οργανωμένα και με περισσότερες... παροχές. Εκεί υπάρχει κανονική είσοδος που η τιμή της κυμαίνεται από 200 με 300 ευρώ και μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 1.000 ευρώ.

Ο γενικός γραμματέας Ειδικών Φρουρών, Σταύρος Μαυροειδάκος μίλησε στο MEGA για τα συγκεκριμένα πάρτι και είπε ότι "στη Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, αλιεύονται πληροφορίες και ήδη γίνονται συσκέψεις στη ΓΑΔΑ για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο αν εξελιχθεί". Το δύσκολο στην υπόθεση αυτή, είναι ότι η αστυνομία δεν μπορεί να μπει μέσα στα σπίτια χωρίς εισαγγελική παρέμβαση, επομένως δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των ατόμων και να επιβληθεί το ανάλογο πρόστιμο. Σε περίπτωση που το φαινόμενο συνεχιστεί, κάτι για το οποίο αμφιβάλλει ο κ. Μαυροειδάκος, η αστυνομία θα λάβει τα μέτρα της.

Δείτε το βίντεο του MEGA: