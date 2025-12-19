e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα

Σύνοψη από το

  • Το χρηματικό ποσό 1.462.243.998,92 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.086.186 δικαιούχων, έως σήμερα (19/12), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 174.083.000 ευρώ σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων, καλύπτοντας επιδόματα ανεργίας, δώρα Χριστουγέννων, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026,
  • έως τις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρο Χριστουγέννων,
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

07:21 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Συντάξεις: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αυξήσεις – Αναλυτικός οδηγός και παραδείγματα

Ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα η καταβολή των συντάξεων, οι οποίες για όλους τους συνταξιούχ...
06:31 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Απειλή για το Προϋπολογισμό τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία

Η εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο απασχολεί έντονα το κυβερνητικό οικονομικό ...
17:30 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

ΕΚΤ: Αμετάβλητο στο 2% το βασικό επιτόκιο – Λαγκάρντ: Αισιόδοξη για την ανάπτυξη, αβέβαιη για τον πληθωρισμό

Αισιόδοξη για την πορεία ανάκαμψης της Ευρωζώνης εμφανίστηκε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκή...
17:15 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

ΕΛΚ – Κωστής Χατζηδάκης: Παρεμβάσεις σε 9 τομείς για την ανταγωνιστικότητα

Πρωτοβουλίες σε 9 τομείς για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας προωθεί το Ευρωπαϊ...
