Βουλή: Τα «μυστικά» Δένδια – Φάμελλου, το ποτήρι με το νερό και η ατάκα Κουτσούμπα

«Μυστικά» μέσω… νερού αντάλλαξαν ο Νίκος Δένδιας και ο Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με τις συμβάσεις για την 4η φρεγάτα Belharra, και ο Δημήτρης Kουτσούμπας δεν το άφησε ασχολίαστο. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανεβαίνοντας στο βήμα, μετά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ήπιε μία γουλιά από το ποτήρι με το νερό που είχε μείνει εκεί. «Πίνω το νερό σας, ελπίζω να μην μάθω και τα μυστικά σας…», είπε ο κ. Δένδιας.

Ακολούθησε ένας διάλογος ανάμεσα σε Νίκο Δένδια και Σωκράτη Φάμελλο, από τις θέσεις τους αυτή τη φορά και στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Ενδιαφέρον είχε η συζήτησή τους, έτσι ώστε και ο ελληνικός λαός να μην έχει καμία απορία γιατί μπορεί να πίνετε από το ίδιο ποτήρι νερό -το δικό μου το άλλαξαν. Δεν έχετε φόβο να μάθετε ο ένας τα μυστικά του άλλου, τα ίδια μυστικά γνωρίζετε, στην ίδια στρατηγική δουλεύετε, μαζί ψηφίζετε αρκετά νομοσχέδια και το σημερινό για τους εξοπλισμούς και τις Belharra», σχολίασε με χιούμορ ο κ. Κουτσούμπας, με τον κ. Δένδια να χαμογελά από τα κυβερνητικά έδρανα.