Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή και την ισόβια τριτεκνική ιδιότητα

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή

Kατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις».

Βουλή: Κόντρες για το νομοσχέδιο κοινωνικής κατοικίας και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – «Ρεσιτάλ υποκρισίας» καταγγέλλει η αντιπολίτευση

«Το νομοσχέδιο μας ενοχλεί. Ενοχλεί γιατί διαταράσσει. Σπάει ένα μεγάλο ταμπού της μεταπολίτευσης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Οι ιδιώτες δεν δαιμονοποιούνται πια αλλά αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της τέχνης του εφικτού», ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και σημείωσε: «Η αντιπολίτευση μπορεί να λαϊκίζει και να τα καταγγέλλει όλα. Εμείς όμως δουλεύουμε και αφήνουμε έργο. Έργο που αλλάζει τη ζωή των πολιτών μας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αμήχανες παύσεις στις συζητήσεις τέλος – Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι»

ΝΔ: Fake news της αντιπολίτευσης τα περί επιβολής μείωσης ΦΠΑ από Ε.Ε.

Deutsche Bank: Τι λέει η τράπεζα για την οικονομία της Γαλλίας

Η Google αποκαλύπτει επιτέλους τα όρια χρήσης του Gemini

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:27 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Άκης Σκέρτσος για το ΠΑΣΟΚ: «Και το “κλόπυ πέιστ” έχει τα όρια του»

Εγκαλεί την αξιωματική αντιπολίτευση ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος γιατί αντιγράφει κυβ...
22:45 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Φάμελλος: Απαιτούνται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

Συνάντηση με τον Δήμαρχο της Βηθλεέμ, Maher Canahuati, τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα,...
22:34 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Λαζαρίδης: Κανένα υπόμνημα δεν έλαβε ο κ. Μυλωνάκης από σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ – Η απάντηση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου

Απάντηση σε όσα είπε, νωρίτερα σήμερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου γ...
21:45 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Πλεύση Ελευθερίας: «Κάλεσμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε όλες τις Δημοκρατικές Δυνάμεις»

«Κάλεσμα σε όλες τις Δημοκρατικές Δυνάμεις απηύθυνε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με τ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος