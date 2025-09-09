Βουλή: Κόντρες για το νομοσχέδιο κοινωνικής κατοικίας και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – «Ρεσιτάλ υποκρισίας» καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Στην αντεπίθεση περνούν οι βουλευτές της συμπολίτευσης, οι οποίοι από το βήμα της Ολομέλειας, απαντούν στην κριτική της αντιπολίτευσης για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ και το νομοσχέδιο για την κοινωνική κατοικία και την ισοβιότητα της τριτεκνικής ιδιότητας.

Στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειες, δεκάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έσπευσαν να εγγραφούν στον κατάλογο των ομιλητών προκειμένου να τοποθετηθούν, όχι μόνο στο πλαίσιο για την κοινωνική αντιπαροχή, αλλά και να υπεραμυνθούν των εξαγγελιών στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό.

Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων των βουλευτών της ΝΔ είναι ότι η κυβέρνηση με στοχευμένα μέτρα στήριξης των πολιτών, με στοχευμένες μειώσεις φόρων και με ρυθμίσεις όπως αυτή για το κοινωνικό μίσθωμα, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, φέρνει πλαίσιο με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο και βάζει τις βάσεις για σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, για την κοινωνική κατοικία, μέθοδος που εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στον αντίποδα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν ρεσιτάλ υποκρισίας και εξαγγελίες που υπολείπονται των πραγματικών αναγκών.

Δηκτικό σχόλιο επεφύλασσε στην κριτική της αντιπολίτευσης, για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Σταμάτης.

«Κατηγορείτε τον Μητσοτάκη που αύξησε το αφορολόγητο, κατηγορείτε τον Μητσοτάκη που μέχρι τα 29 θα είναι 9%. Να πείτε στους νέους, που πήραν σπίτι με το ‘ΣΠΙΤΙ Ι’ και το ΄ΣΠΙΤΙ ΙΙ’, να βγουν από τα σπίτια. Και να πείτε βέβαια ότι, όταν έρθετε στην κυβέρνηση, τους 72 φόρους που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβγαλε από τους προϋπολογισμούς, εσείς θα τους επαναφέρετε. Δεν βγαίνει άλλο συμπέρασμα, από αυτά που ακούμε σήμερα», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και ζήτησε από την αντιπολίτευση να αναλογιστεί ποια κυβέρνηση έκανε υπουργείο για την οικογένεια, ποια κυβέρνηση έκανε πρόγραμμα που επωφελούνται πολίτες που βρίσκονται στο δρόμο, ποια χρησιμοποίησε τα αδιάθετα του προγράμματος ΕΣΤΙΑ, για να μείνουν ευάλωτες οικογένειες δωρεάν για τρία χρόνια, ποια κυβέρνηση έβαλε σε πιλοτικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. «Η Ελλάδα μέχρι το 2022 δεν είχε νόμο για την κοινωνική κατοικία. Όπερ σημαίνει δεν είχε την τεχνογνωσία και την εμπειρία, πως αυτό το πρόγραμμα θα δομηθεί. Ξεχνάτε ότι αυτή η κυβέρνηση θέσπισε στέγαση ακόμα και για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, αυτούς που λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, οι γονείς τους, τους διώχνουν από το σπίτι; Εσείς γιατί δεν το κάνατε; Γιατί δεν κάνατε ένα πρόγραμμα για την μετεγκατάσταση και βελτίωση συνθηκών των Ελλήνων τσιγγάνων;», ανέφερε ο κ. Σταμάτης.

«Το 2018 υπήρξε μια διακομματική έκθεση για το δημογραφικό. Σήμερα έρχεται αυτή η κυβέρνηση και φέρνει ρυθμίσεις για την υλοποίηση προτάσεων εκείνης της έκθεσης, επιστημονικά τεκμηριωμένες και κοινωνικά αναγκαίες. Δεν είναι επικοινωνιακή πολιτική, αλλά πολιτικές που αλλάζουν την καθημερινότητα και δίνουν προοπτική», είπε ο βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Παπαθανάσης.

«Το κράτος θα διαθέσει ακίνητα που για χρόνια παρέμεναν αναξιοποίητα και εγκαταλελειμμένα. Αντί να μένουν κλειστά και αναξιοποίητα, συνεργαζόμαστε με τον ιδιωτικό τομέα. Οι ιδιώτες χτίζουν, αλλά τουλάχιστον το 30% των κατοικιών που προκύπτουν, θα επιστρέφει στο δημόσιο, για να δοθούν ως κοινωνικές κατοικίες με χαμηλό μίσθωμα. Έτσι αυξάνουμε το απόθεμα και πιέζονται οι τιμές προς τα κάτω και οι οικογένειες βρίσκουν στέγη με αξιοπρέπεια», είπε η βουλευτής της ΝΔ Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου.

«Η ισόβια αναγνώριση της τριτεκνικής ιδιότητας αποτελεί ιστορικό βήμα. Είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η πολιτεία στηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες με τρία παιδιά και ενισχύει τη δημογραφική πολιτική», είπε η βουλευτής της ΝΔ Ιωάννα Λυτρίβη και επισήμανε ότι με το νομοσχέδιο, τα παιδιά τριτέκνων διατηρούν τα δικαιώματά τους, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ενώ για τα παιδιά με αναπηρία, τα δικαιώματα αυτά παραμένουν ισόβια.

Το ελληνικό δημόσιο θα διαθέσει την περιουσία του, οι επενδυτές θα έχουν κίνητρα για να αναλάβουν την ανέγερση κατοικιών και οι δικαιούχοι που θα επιλεγούν με αντικειμενικά κριτήρια θα ωφεληθούν από τα χαμηλά ενοίκια, ενώ προβλέπεται δυνατότητα μίσθωσης με δικαίωμα εξαγοράς, είπε ο βουλευτής της ΝΔ Αθανάσιος Καββαδάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα προγράμματα κοινωνικής μίσθωσης και κοινωνικής κατοικίας θα ανακουφίσουν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας από τα δυσβάσταχτα ποσά των ενοικίων, είπε ο βουλευτής της ΝΔ Βασίλης Γιόγακας και υπογράμμισε ότι η κεντρική διαχείριση των ακινήτων θα ανήκει στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Είπε, επίσης, ότι ο κάθε πολίτης θα μπορεί, βάσει του ψηφιακού του προφίλ, να γνωρίζει αν και ποια στεγαστικά προγράμματα τον αφορούν και να ενημερώνεται για τις επιλογές που έχει.

Στο ζήτημα της μείωσης των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας.

«Eίστε τόσο σαΐνια στα οικονομικά που δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε. Πείτε μας τι πιστεύετε. Ο πρωθυπουργός είπε ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα βοηθήσει στη μείωση των τιμών. Τότε γιατί τη μειώνεις στα νησιά και πανηγυρίζεις; Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρει ο άνθρωπος για την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία που λέει ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Τι να κάνουμε τώρα; Είτε το ξέρει ο Μητσοτάκης, είτε δεν το ξέρει, η Ευρωπαϊκή Οδηγία υπάρχει. Όπως υπάρχει και ο κίνδυνος να επιβληθούν κυρώσεις στη χώρα μας, αν δεν προχωρήσει αυτό. Τόσο απλά», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης και πρόσθεσε: «Είναι δυνατόν πρωθυπουργός να λέει ‘δεν το γνωρίζω’; ‘Αρα ή ψέματα λέει ή αν δεν το γνωρίζει είναι πιο επικίνδυνο. Τι να περιμένεις από έναν άνθρωπο που του λες ‘ρε φίλε, ρε τι ταλαιπωρεί τον κόσμο σήμερα;’. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν τα βασικά για την οικογένεια τους. Και έρχεται να μας πει ότι κάνει αυτά, αφήνει τον ΦΠΑ στα ίδια υψηλά επίπεδα, για να μην αυξηθούν οι τιμές και άλλο. Και τον χειροκροτούσαν από κάτω».

Το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν δίνει γενναίες απαντήσεις για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό, αλλά συνιστά ρεσιτάλ υποκρισίας και κοροϊδίας, είπε η ανεξάρτητη βουλευτής Ραλλία Χρηστίδου. «Είναι ένα νομοσχέδιο που εξαπατά τους νέους, εκμεταλλεύεται την αγωνία τους να διεκδικήσουν τη δική τους ζωή και τους σπρώχνει στην αγκαλιά των τραπεζών και των εργολάβων. Το νομοσχέδιο δεν είναι κοινωνικό, είναι επιχειρηματικό», είπε η βουλευτής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης κατήγγειλε την 13ωρη εργασία. «Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται να απαντήσουν με πανελλαδική καθολική απεργία. Εσείς ετοιμάζετε δουλειά 13 ώρες την ημέρα, μέχρι και 78 ώρες δουλειά την ίδια εβδομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, για επτά εβδομάδες στη διάρκεια του χρόνου», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ και συνέχισε, απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα: «Ετοιμάζεστε να επιβάλλετε υπερωρίες σε όσους ήδη εργάζονται εκ περιτροπής. Να ξεχαρβαλώσετε το ωράριο, μέσω της ευέλικτης προσέλευσης, έως 120 λεπτά, από την τυπική έναρξη του ωραρίου και τη λήξη του. Ετοιμάζεστε να δώσετε στις εταιρείες να προσλαμβάνουν με συμβάσεις δύο ημερών, ακόμα και ανήλικους. Ετοιμάζεστε να σπάσετε την ετήσια άδεια των εργαζομένων, σε τέσσερα πενθήμερα όλο το χρόνο. Και υποκρίνεστε ότι ενδιαφέρεστε για το δημογραφικό».