Βουλή: Με αυξημένη πλειοψηφία ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση της 4ης φρεγάτας Belharra

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή

Με ευρύτερη πλειοψηφία ψηφίσθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου FDI HN».

Υπέρ των σχεδίων των Συμβάσεων που αφορά στην προμήθεια τέταρτης φρεγάτας Belharra, επίπεδου Standard 2++, όπως και την αναβάθμιση των τριών προηγουμένων από επιπέδου Standard 2 σε Standard 2++ ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Με αυξημένη πλειοψηφία 243 ψήφων «υπέρ» έναντι 45 «κατά» και 4 «παρών», επί 292 ψηφισάντων, υπερψηφίσθηκε το άρθρο 1 του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει το σχέδιο της κύριας Συμφωνίας μετά την ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσαν με κοινό αίτημα Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

