Τρύφων Αλεξιάδης: «Αν κάποιος διαφωνεί να φύγει σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ»

«Αν κάποιος διαφωνεί να φύγει σήμερα», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρώην υπουργός Τρύφων Αλεξιάδης.

Ο κ. Αλεξιάδης τόνισε στη συνέχεια ότι «δεν βοηθάει στον ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι να είναι στον ΣΥΡΙΖΑ υπο προθεσμία» και ξεκαθάρισε πως ο Αλέξης Τσίπρας ουδέποτε μίλησε για νέο κόμμα.

«Αν κάποιος διαφωνεί με την πολιτική γραμμή, με τις αποφάσεις του συνεδρίου, με τις αποφάσεις των οργάνων, είναι προαιρετικό να είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει έστω και ένας που κάθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ διαφωνεί είτε για να έχει τα οφέλη της θέσης που έχει, είτε όταν φύγει, αν φύγει, να πει ότι έφυγε ο τάδε που είχε αυτό το αξίωμα. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τρύφων Αλεξιάδης τόνισε πως οι συνεδριάσεις της πολιτικής γραμματείας είναι κλειστές και «δυστυχώς κάποια μέλη της πολιτικής γραμματείας έχουν την κακή συνήθεια να δίνουν διαρροές και μάλιστα να παραποιούν και στις διαρροές αυτά τα οποία έχουν λεχθεί».

«Δεν ισχύουν αυτά που γράφονται. Για παράδειγμα εμένα γράφουν ότι είπα ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Εγώ δεν είπα καν τη λέξη Αλέξη Τσίπρας», ξεκαθάρισε ο κ. Αλεξιάδης.

«Δεν μας αφορά η φιλολογία για νέο κόμμα, για νέο πολιτικό φορέα ή για το ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει κτλ. Σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ και την ευρύτερη συνεργασία για να διώξουμε τη Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση», υπογράμμισε.