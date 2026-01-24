Σοφία Ζαχαράκη: Θα κατασκευαστούν φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 750 κλινών

Enikos Newsroom

πολιτική

Σοφία Ζαχαράκη

Το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η κατασκευή φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ένα έργο που αλλάζει τα δεδομένα στη φοιτητική ζωή της περιοχής. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ετήσια εκδήλωση του πανεπιστημίου στην Πτολεμαΐδα, ανακοίνωσε ότι πρόκειται για μια επένδυση μέσω ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), που θα δημιουργήσει συνολικά 750 νέες φοιτητικές κλίνες.

Η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων θα καλύψει τέσσερις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας – Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά και Πτολεμαΐδα – προσφέροντας σε φοιτητές και φοιτήτριες σύγχρονες συνθήκες διαμονής. Η υπουργός υπογράμμισε πως πρόκειται για «ένα μεγαλεπήβολο έργο που αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι και θα προσφέρει ένα επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτημα στο πανεπιστήμιο ώστε εκτός των άλλων πλεονεκτημάτων του να το επιλέγουν οι φοιτητές και για λόγους αξιοπρεπούς διαμονής κατά τη φοίτησή τους».

Στην ομιλία της η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι η στήριξη της φοιτητικής στέγης αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Όπως είπε, «η κυβέρνηση στηρίζει τη φοιτητική στέγη για εκείνους που τηρούν τα κριτήρια του νόμου με ενίσχυση έως και 2.000 ευρώ ανά φοιτητή», επισημαίνοντας πως η εφάπαξ ενίσχυση επιδόματος φοιτητικής στέγης έχει αυξηθεί κατά 200% από το 2021.

Η υπουργός πρόσθεσε ότι τα ποσά που διατίθενται δεν είναι αμελητέα, ωστόσο η στήριξη θα συνεχιστεί «γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε εκείνες τις ομάδες των νέων που σπουδάζουν μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του υπουργείου να ενισχύσει τα περιφερειακά πανεπιστήμια, μέσα από διάταξη που διπλασιάζει το ποσοστό φοιτητών από κατατακτήριες εξετάσεις, από 15% σε 30%, δίνοντας έτσι νέα πνοή στα ιδρύματα εκτός κέντρου.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. Ζαχαράκη εξήρε την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κάνοντας λόγο για σημαντικά ξενόγλωσσα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά τμήματα, διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού και πρωτοβουλίες για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση της ομογένειας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στις δράσεις Δια Βίου Μάθησης του ιδρύματος.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, η υπουργός σημείωσε: «Ως απόφοιτοι του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου είμαστε περήφανοι», καλώντας τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας «να συνεχίσουν το δρόμο της εξέλιξης του ιδρύματος ώστε τα νέα παιδιά της χώρας να επιλέγουν για τις σπουδές τους το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο».

Νωρίτερα, η κ. Ζαχαράκη επισκέφθηκε το Δημαρχείο Κοζάνης, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Γιάννη Κοκκαλιάρη, ενώ ακολούθησε επίσκεψη στη Σιάτιστα, στο Κοινωφελές Ίδρυμα «Κώστας και Ελένη Παπανικολάου», όπου ενημερώθηκε για το σημαντικό έργο του στην τοπική κοινωνία.

