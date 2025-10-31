«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στον Βασίλη Φεύγα για τις δηλώσεις του για τους αγρότες

Σκληρή κριτική άσκησαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα με αφορμή τις δηλώσεις του για τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις, που ετοιμάζουν.

«Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Β. Φεύγας χθες στη βραδινή εκπομπή του ΚΟΝΤRA χαρακτήρισε “βολεμένους” τους αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν κινητοποιήσεις γιατί στραγγαλίζονται από την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα και τη διασπάθιση των χρημάτων που τους αναλογούσαν από τη “γαλάζια” εγκληματική οργάνωση, όπως τη σκιαγραφεί το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του.

Προσθέτει ότι ο κ. Φεύγας «απευθύνθηκε στους αγρότες ειρωνικά, λέγοντας “ας κλείσουν και τους δρόμους” και χαρακτηρίζοντας όσους ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ως “μη πραγματικούς αγρότες”. Μάλιστα ανέφερε πως μόνο στην Κρήτη θα κλείσουν τους δρόμους γιατί “ξεβολεύτηκαν”».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας χλευάζει τα θύματα της πολιτικής Μητσοτάκη στον πρωτογενή τομέα» και σχολιάζει πως «μάλλον ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”» και αγνοεί τους εκατοντάδες τίμιους αγρότες που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς βλέπουν το οικονομικό τους τέλος να πλησιάζει».

ΣΥΡΙΖΑ: Άλλη μία κυνική δήλωση Φεύγα

Στις δηλώσεις του Βασίλη Φεύγα αναφέρεται με ανακοίνωσή του και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Συγκεκριμένα υποστηρίζει: «Άλλη μια κυνική δήλωση του κ. Φεύγα. Ξεβολεύτηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους; Ξεβολεύτηκαν οι άνθρωποι που στερούνται ενισχύσεις λόγω των γαλάζιων σκανδάλων και οδηγούνται σε φτώχεια και αδιέξοδα και γι’ αυτό διαμαρτύρονται;».

Παράλληλα ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει: «Η ανίκανη και αδιάφορη κυβέρνηση προκαλεί για άλλη μια φορά! Ο κ. Βασίλης Φεύγας είναι γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας της ΝΔ, η θέση του κ. Φεύγα είναι σημαντική στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, εφόσον τον διατηρούν στη θέση του και τον εμφανίζουν όλο και περισσότερο στα κανάλια αντί να τον “φύγουν”, αποδεικνύεται ότι αυτές οι χοντράδες είναι η γραμμή της ΝΔ. Όποιος είναι δύσπιστος μπορεί να ψάξει το account της “Ομάδας Αλήθειας” που αναπαράγει ακριβώς τις ίδιες αθλιότητες…».

Τι είπε ο Βασίλης Φεύγας

Ο Βασίλης Φεύγας σε δηλώσεις του στο Kontra αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις που ετοιμάζουν οι αγρότες και τόνισε ότι «κάποιοι που ξεβολεύτηκαν από αυτή την κατάσταση, ας κλείσουν και τους δρόμους».

«Ποιος μας το λέει ότι είναι πραγματικοί οι αγρότες που βγήκαν στα μπλόκα στην Κρήτη; Στην Κρήτη δεν συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα; Η πλειοψηφία των αγροτών περιμένει υπομονετικά να λάβει τα χρήματά της και θα τα λάβει», σημείωσε ο Βασίλης Φεύγας.

Και συνέχισε: «Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί αγρότες έχουν ξεβολευτεί. Γιατί ξεσηκώνονται μόνο στην Κρήτη και όχι σε άλλες περιοχές της χώρας»;