Προκόπης Παυλόπουλος: «Καμιά απολύτως υποχώρηση για την Τουρκία»

Καμπανάκι για την πορεία των συζητήσεων με την Τουρκία, χτυπά με συνέντευξή του στο OPEN ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, εφιστώντας την προσοχή της ελληνική κυβέρνησης στην εμμονική τακτική της γειτονικής χώρας στη Θράκη, στο Αιγαίο και το Κυπριακό.

Σχολιάζοντας τις προσπάθειες της Τουρκίας να μπει στο αμυντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης SAFE ο κ. Παυλόπουλος ανέφερε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά: «Σε καμιά περίπτωση ότι μπορούμε να κατευνάσουμε την Τουρκία με υποχωρήσεις. Και εδώ η Ευρώπη δείχνει την παρακμή της. Είναι αδιανόητο να έρχεται η Τουρκία και να απειλεί την Ελλάδα και η οποία κατέχει το 1/3 κράτους μέλους της Ε.Ε., της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι Ευρωπαίοι πάνε να βάλουν από την πίσω πόρτα την Άγκυρα στην ευρωπαϊκή άμυνα. Το βέτο είναι δεδομένο και από την Ελλάδα και την Κύπρο».

Συνεχίζοντας ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας εξαπέλυσε τα πυρά τον στον Εμανουέλ Μακρόν τονίζοντας: «Είναι επίσης ντροπή να βλέπουμε και τον Γάλλο πρόεδρο να ασκεί πιέσεις για να γίνει η Τουρκία μέλος της Ε.Ε.».

Οι «κόκκινες γραμμές»

Σε ό,τι αφορά τις «κόκκινες γραμμές» έναντι της Τουρκίας για τα εθνικά μας Θέματα, ο κ. Παυλόπουλος τόνισε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να επιμείνει στις πάγιες θέσεις της σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

«Μια τέτοια εξωνημένη εικόνα της Ε.Ε. είναι η ευθεία απόδειξη της παρακμής της Ευρώπης. Η Ελλάδα δεν προσβάλλεται από αυτά. Αλλά αυτοί αποδεικνύουν τον κατήφορο της Ευρώπης. Για εμάς το δίδαγμα είναι σαφές. Με αυτή την Τουρκία δεν μπορείς να κάνεις υποχωρήσεις από αυτά που σου δίνει το Διεθνές Δίκαιο», σημείωσε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Και συνέχισε: «Απορώ πως αυτό δεν γίνεται κοινός τόπος και εδώ και στην Ε.Ε. Η Τουρκία από τότε που κατέκτησε το 1/3 της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα έχει τρεις στόχους. Θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο ολόκληρη, να διχοτομήσει το Αιγαίο και να αυτονομήσει τη Θράκη. Με κάθε υποχώρηση σε ένα από αυτά τα πεδία η Τουρκία βάζει εάν λιθαράκι α πετύχει τους στόχους της».