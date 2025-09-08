Πηγές υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Προαιρετική η ευρωπαϊκή οδηγία για το ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένο ΦΠΑ»

Σχετικά με την ερώτηση δημοσιογράφου στη συνέντευξη Tύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τη μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα, αλλά και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, για την οποία μάλιστα η Κομισιόν «προειδοποιεί με παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρουν ότι «η πραγματικότητα είναι πως κάτι τέτοιο προφανώς δεν ισχύει».

Στη συνέχεια προσθέτουν:

«Η σχετική Οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας. Η φορολογική πολιτική εντός ευρωπαϊκού πλαισίου συνιστά κυρίαρχη δυνατότητα των κρατών-μελών.

Οι διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και άρα η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Επιτροπή δεν θα συνεχιστεί.

Η Ελλάδα έχει ήδη μειωμένο ΦΠΑ σε πολλές περισσότερες κατηγορίες από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».