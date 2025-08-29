ΠΑΣΟΚ: Οι προκλητικές δηλώσεις Φιντάν αποτελούν ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας μας

«Οι προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αποτελούν ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας μας και μάλιστα από υπουργό μιας κυβέρνησης που συστηματικά πλήττει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα της, περιορίζει τα δικαιώματα, καταπνίγει και καταδιώκει κάθε αντιπολιτευτική φωνή, ενώ στις διεθνείς της σχέσεις προωθεί και υπηρετεί μεθοδικά αναθεωρητικές επιθετικές διεκδικήσεις».

Αυτό σημειώνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, προσθέτοντας ότι «αποδεικνύεται επίσης η πλήρης αποτυχία της προσέγγισης της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στη διαρκώς αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα». Υποστηρίζει ότι «η απροθυμία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να αναδείξει και να εκθέσει διεθνώς την αναθεωρητική ατζέντα της Άγκυρας, στο όνομα της αόριστης συνθηματολογίας των ”ήρεμων νερών”, που έχει επανειλημμένα διαψευστεί από το σύνολο των τουρκικών προκλητικών ενεργειών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, έχει δυσμενείς επιπτώσεις για τα εθνικά μας συμφέροντα». Προσθέτει ότι «με αυτήν της την τακτική η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέτρεψε στον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν να υποδύεται σήμερα τον αξιόπιστο εταίρο της Ευρώπης, διεκδικώντας ισότιμη θέση στην αμυντική αρχιτεκτονική της ΕΕ».

Ο αρμόδιος τομεάρχης του κόμματος αναφέρει, τέλος, ότι «για το ΠΑΣΟΚ, οι εθνικές θέσεις είναι διαχρονικά δεσμευτικές: οι ελληνοτουρκικές σχέσεις οφείλουν να είναι πεδίο ουσιαστικής και διορατικής πολιτικής, όχι αντικείμενο ρηχής επικοινωνιακής εκμετάλλευσης για εσωτερική κατανάλωση».