ΠΑΣΟΚ: Οι προκλητικές δηλώσεις Φιντάν αποτελούν ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας μας

Enikos Newsroom

πολιτική

Γραφεία του ΠΑΣΟΚ

«Οι προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αποτελούν ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας μας και μάλιστα από υπουργό μιας κυβέρνησης που συστηματικά πλήττει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα της, περιορίζει τα δικαιώματα, καταπνίγει και καταδιώκει κάθε αντιπολιτευτική φωνή, ενώ στις διεθνείς της σχέσεις προωθεί και υπηρετεί μεθοδικά αναθεωρητικές επιθετικές διεκδικήσεις».

Απειλητικές δηλώσεις Φιντάν: «Οι Έλληνες να μην ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις – Μπορεί να προκύψουν συνέπειες που θα πληρώσει ο λαός τους»

Αυτό σημειώνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, προσθέτοντας ότι «αποδεικνύεται επίσης η πλήρης αποτυχία της προσέγγισης της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στη διαρκώς αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα». Υποστηρίζει ότι «η απροθυμία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να αναδείξει και να εκθέσει διεθνώς την αναθεωρητική ατζέντα της Άγκυρας, στο όνομα της αόριστης συνθηματολογίας των ”ήρεμων νερών”, που έχει επανειλημμένα διαψευστεί από το σύνολο των τουρκικών προκλητικών ενεργειών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, έχει δυσμενείς επιπτώσεις για τα εθνικά μας συμφέροντα». Προσθέτει ότι «με αυτήν της την τακτική η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέτρεψε στον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν να υποδύεται σήμερα τον αξιόπιστο εταίρο της Ευρώπης, διεκδικώντας ισότιμη θέση στην αμυντική αρχιτεκτονική της ΕΕ».

Ο αρμόδιος τομεάρχης του κόμματος αναφέρει, τέλος, ότι «για το ΠΑΣΟΚ, οι εθνικές θέσεις είναι διαχρονικά δεσμευτικές: οι ελληνοτουρκικές σχέσεις οφείλουν να είναι πεδίο ουσιαστικής και διορατικής πολιτικής, όχι αντικείμενο ρηχής επικοινωνιακής εκμετάλλευσης για εσωτερική κατανάλωση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος μας αγαπάει πραγματικά

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 11,6% οι νέες επιχειρήσεις το β΄ τρίμηνο

Σ.Ε.Α.Ο.Π: Η Ελλάδα από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης στα αλκοολούχα ποτά

iOS 26 vs iOS 18: 5 νέα εικονίδια που μπορεί να μην αναγνωρίσετε μετά την ενημέρωση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:15 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Προκόπης Παυλόπουλος: «Η Τουρκία δεν μπορεί να μετέχει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα»

Σε ομιλία του στην Ύδρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΑ 2025» με θέμα «Το κατά το ...
22:05 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Νέα Αριστερά: «Πανεπιστήμια-μαϊμού και αξιολόγηση με ChatGPT»

«Είναι φανερό ότι όταν θες να δώσεις άδειες σε ιδρύματα μαϊμού θα ακολουθήσεις και τις αντίστο...
21:59 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ελληνική Λύση: Την Πυροσβεστική την διώξατε από το χώρο του εγκλήματος των Τεμπών για να μην κάνει έρευνα

«Επειδή δεν επιτρέπουμε σε κανέναν πολιτικό απατεώνα και σε κανέναν πολιτικό εγκληματία να παί...
21:55 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Το 0,4% των αγροτών έπαιρνε εκατομμύρια – Δηλώθηκαν καλλιέργειες ακόμη και στον βυθό της λίμνης Κερκίνης

Εκτάσεις από λίμνες και δάση δήλωναν επιτήδειοι ως καλλιέργειες και βοσκοτόπια για να λαμβάνου...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix