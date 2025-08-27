ΠΑΣΟΚ: «Η μισή αλήθεια της Νίκης Κεραμέως, ένα ακόμα μεγάλο ψέμα της ΝΔ»

Σε δήλωση προχώρησε ο Παύλος Χρηστίδης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Νίκος Δήμας, Γραμματέας Τομέα Εργασίας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τις δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως.

Ακολουθεί η δήλωσή τους:

Αρχικά, επαναλαμβάνουμε προς την κυβέρνηση, ότι η περίοδος που χρησιμοποιούσε μιντιακά κόλπα για να περάσει τη γραμμή της τελείωσε. Πάμε, λοιπόν, να δούμε ποιος έχει διαβάσει το νομοσχέδιο και ποιος όχι.

Από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ θα εργάζεται ο Έλληνας εργαζόμενος! Και η κυρία Κεραμέως το θεωρεί απολύτως φυσιολογικό, αφού – όπως μας είπε – «ισχύει από το 2023», που κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία καρφώνοντας τον πρώην υπουργό της ίδιας κυβέρνησης.

Η Υπουργός, για ακόμη μια φορά, επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, παίζοντας με τις λέξεις.

Αποκρύπτει το σημαντικότερο: ότι η δυνατότητα άρνησης του εργαζόμενου να εργαστεί υπερωριακά οφείλει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου.

Αν, λοιπόν, η κυρία Κεραμέως θεωρεί πως δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά, ας προχωρήσει σε αντικατάσταση της λέξης «άρνηση» με τη λέξη «συναίνεση». Είναι σαφές ότι η διαφορά είναι θεμελιώδης: όταν μιλάμε για συναίνεση, σημαίνει ότι υπάρχει πρόταση από τον εργοδότη και ελεύθερη αποδοχή από τον εργαζόμενο. Ενώ, όταν μιλάμε για άρνηση, πρόκειται για εντολή του εργοδότη, την οποία ο εργαζόμενος αρνείται να εκτελέσει.

Επέλεξε, δε, να μην πει λέξη για το γεγονός ότι οι Έλληνες εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες από τον μέσο Ευρωπαίο εργαζόμενο, καθώς και περισσότερα Σαββατοκύριακα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή.

Δεν έδωσε ούτε σαφείς εξηγήσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας μέσω ατομικής συμφωνίας, ούτε για την ουσιαστική ματαίωση του σκοπού της άδειας, μέσω της κατάτμησής της ακόμη και σε χρονικά διαστήματα των πέντε ημερών.

Επέλεξε, τέλος, πολύ συνειδητά να αποκρύψει τη σφοδρή αντίδραση της ΓΣΕΕ. Δεν μας προκαλεί εντύπωση, το έχουμε ξαναδεί.

Συστηματικά «ξεχνά» να αναφερθεί και στην έκτη ημέρα απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα, που πλέον γίνεται πραγματικότητα.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους και να μάχεται για τα δικαιώματά τους, μέσα και έξω από τη Βουλή. Η δέσμευση μας: καλύτερες ημέρες για όλους.