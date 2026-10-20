«45 χρόνια στην ΕΟΚ-ΕΕ»: 99 χρόνια στους ώμους… Πρωταγωνιστές

Στις μέρες μας, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζεται από κοσμογονικά σε όλα τα επίπεδα γεγονότα, σημαντική ήταν η στιγμή παρουσίασης του φρεσκοτυπωμένου βιβλίου δια γραφίδος ενός γνωστού Ευρωπαΐστη-συγγραφέα του κ. Άγγελου Ζαχαρόπουλου με τίτλο «45 Χρόνια στην ΕΟΚ -ΕΕ».

Το Βιβλίο, το οποίο προλογίζει ενδελεχώς ο υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, έρχεται να φωτίσει μέσα από τις 184 σελίδες του, άγνωστες πτυχές που διαδραματίσθηκαν μέσα από την ομάδα στην οποία και ο ίδιος ο συγγραφέας πρωταγωνίστησε, (ομάδα ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ) κατά τη διάρκεια της πολύχρονης ου μην αλλά και επίπονης προενταξιακής περιόδου. Ίσως σε αυτές τις πτυχές να βρίσκεται και το πιο ουσιαστικό μήνυμα της μακράς του διαδρομής… Καθώς η πνευματική δημιουργία δεν έχει ηλικία όταν μάλιστα την κινεί η αγάπη για τη γνώση και τη ζωή. Να σημειωθεί ότι ο Άγγελος Ζαχαρόπουλος διανύει ήδη την ένατη 10ετια της ζωής του και δηλώνει ευθαρσώς ετών 99!!!

Η παρουσίαση έλαβε χώρα στην ιστορική αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, με ομιλητές στο πάνελ κορυφαίους αξιωματούχους, προσωπικότητες που διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Όπως οι κκ Γιώργος-Σταύρος Κρεμλής, Διευθυντής Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την 1ηΙανουαρίου 1981, νυν μέλος του Ευρωπαϊκού οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, και αντιπρόσωπος του στη Βουλγαρία, ενώ Προεδρεύει σε δύο διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ Σταύρος Δήμας πρώην Υπουργός, Δικηγόρος, Οικονομολόγος, πολιτικός και Επίτροπος της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, για την απασχόληση τις κοινωνικές υποθέσεις και για το περιβάλλον Βαγγέλης Χρόνης βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών ποιητής, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με το οφφίκιο του Άρχοντα Μαΐστορα και κορυφαίος τεχνοκράτης. Ο Βαγγέλης Χρόνης και ο Άγγελος Ζαχαρόπουλος συνδέονται με βαθιά φιλία που αναπτύχθηκε κατά την 16ετη συνεργασία τους στον ‘Ομιλο Λάτση όπου ο κ Χρόνης είναι κορυφαίο στέλεχος.

Όλοι οι ομιλητές χειροκροτήθηκαν θερμά από το κοινό, όπως και οι επιστολικοί χαιρετισμοί προς τον συγγραφέα, του υπουργού κ Μαργαρίτη Σχοινά, και του πρώην Υπουργού Ευρωπαϊκού Επιτρόπου και Βουλευτή κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, τις οποίες ανάγνωσε η συντονίστρια του πάνελ δημοσιογράφος κα Νίνα Βλάχου.

Συγκινητική η παρέμβαση του υιού Ζαχαρόπουλου Κωνσταντίνου, γνωστού Νομικού, ο οποίος μίλησε για τον πατέρα του με περίσσιο θαυμασμό, καθώς από μικρός που ήταν ο ίδιος τον έβλεπε πάντα σκυμμένο επάνω από το γραφείο του να εργάζεται άοκνα για την επί επίτευξη του μεγαλεπήβολου Ευρωπαϊκού οράματος του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Ο Συγγραφέας ανεβαίνοντας στο βήμα κατέθεσε τη γνώση και την εμπειρία μιας μακράς διαδρομής, φωτίζοντας την πορεία της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, τις μεγάλες προσδοκίες, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που δοκιμάζουν ακόμη τη δύναμη της Ευρώπης. Για τον ίδιο, όπως επεσήμανε, η Ευρώπη δεν είναι μόνο θεσμοί και αποφάσεις αλλά ένα όραμα μία βαθιά ανθρώπινη υπόθεση που απαιτεί γνώση πίστη και αλληλεγγύη.