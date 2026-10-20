Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μάντρα – Τραυματίστηκε ο 17χρονος οδηγός – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον δήμο Ερέτριας στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα. Ο ανήλικος οδηγός, ο οποίος διέθετε δίπλωμα οδήγησης αλλά κινούνταν χωρίς συνοδό, τραυματίστηκε στα πόδια και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε περιοχή του δήμου Ερέτριας στην Εύβοια.
  • Αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος έφυγε εκτός δρόμου και καρφώθηκε σε μάντρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια και να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
  • Ο ανήλικος ήταν κάτοχος διπλώματος και είχε πάρει το αυτοκίνητο συγγενικού του προσώπου, αλλά οδηγούσε χωρίς συνοδό όπως επιβάλλει ο κώδικας κυκλοφορίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (20/10) σε περιοχή του δήμου Ερέτριας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το eviaonline, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος έφυγε εκτός δρόμου και καρφώθηκε σε μάντρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός στα πόδια.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον νεαρό στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ο 17χρονος που είχε πάρει το αυτοκίνητο συγγενικού του προσώπου ήταν κάτοχος διπλώματος, αλλά οδηγούσε χωρίς συνοδό όπως επιβάλλει ο κώδικας κυκλοφορίας.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΥΒΟΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΥΒΟΙΑ

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