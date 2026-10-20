Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μάντρα – Τραυματίστηκε ο 17χρονος οδηγός – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (20/10) σε περιοχή του δήμου Ερέτριας στην Εύβοια.
Σύμφωνα με το eviaonline, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος έφυγε εκτός δρόμου και καρφώθηκε σε μάντρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός στα πόδια.
Στο σημείο έφτασε άμεσα η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον νεαρό στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Ο 17χρονος που είχε πάρει το αυτοκίνητο συγγενικού του προσώπου ήταν κάτοχος διπλώματος, αλλά οδηγούσε χωρίς συνοδό όπως επιβάλλει ο κώδικας κυκλοφορίας.