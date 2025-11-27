Μυλωνάκης κατά Ανδρουλάκη: «Η αθλιότητα έχει όρια – Ο Αυριανισμός καλά κρατεί»

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Μυλωνάκης

Στην απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη για όσα δήλωσε περί κουμπαριάς τού πρωθυπουργού με τον Γιώργο Ξυλούρη (επονομαζόμενο ως “Φραπέ”), στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα, παραπέμπει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Με το πρόσθετο σχόλιο ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «σήμερα έδειξε δυστυχώς ότι μπορεί η “Αυριανή” να μην υπάρχει, αλλά ο “Αυριανισμός” καλά κρατεί…».

