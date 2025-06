Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν όρια στο ψηφιακό κόσμο – Παίζουμε με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων μας

«Δεν υπάρχουν όρια στο ψηφιακό κόσμο» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με την Βαρόνη Beeban Kidron, Μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση πολιτική και κοινωνική δράση απέναντι στις επιπτώσεις στους ανήλικους.

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου «The Lyceum Project 2025 – Children in the age of AI», ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια «σιωπηλή κρίση» που πλήττει την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, με ευθύνη τόσο των τεχνολογικών κολοσσών όσο και της συλλογικής αδράνειας. Όπως είπε «το πρόβλημα είναι ότι στον ψηφιακό κόσμο δεν φερόμαστε πια στα παιδιά σαν να είναι παιδιά» και πρόσθεσε: «Τους φερόμαστε σαν να είναι ενήλικες, ενώ αναγνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιο ευάλωτα απ’ ό,τι οι ενήλικες».

«Έχουμε επιτρέψει να γίνεται ένα πρωτοφανές παγκόσμιο πείραμα πάνω στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων μας. Και από τα επιστημονικά δεδομένα που διαθέτουμε, αυτό δεν προμηνύεται να έχει καλή κατάληξη. Οι γονείς το αναγνωρίζουν άμεσα. Εντυπωσιάστηκα από τη στήριξη που λάβαμε όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε για το θέμα, γιατί οι γονείς βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν», σημείωσε.

Μίλησε επίσης για ένα «παγκόσμιο, άνευ προηγουμένου πείραμα» που βρίσκεται σε εξέλιξη, με επίκεντρο την αλόγιστη έκθεση των παιδιών στις οθόνες και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. «Παίζουμε με την ψυχική υγεία των παιδιών μας και των εφήβων μας και, εξ’ όσων γνωρίζουμε από την επιστημονική τεκμηρίωση που έχουμε, αυτό δεν θα εξελιχθεί καλά», προειδοποίησε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως το περιεχόμενο στον ψηφιακό κόσμο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά και οι έφηβοι να είναι κολλημένα όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες σε συγκεκριμένες εφαρμογές, γιατί έτσι οι τεχνολογικές εταιρείες βγάζουν χρήματα.

«Οι αλγόριθμοι έχουν σχεδιαστεί για να προωθούν τον εθισμό. Αυτό θυμίζει τις καπνοβιομηχανίες, που ήξεραν εδώ και δεκαετίες ότι το κάπνισμα είναι εθιστικό, αλλά συνέχισαν. Έτσι και εδώ», συνέχισε και τόνισε πως «ως υπεύθυνοι ηγέτες, πρέπει να κάνουμε κάτι».

Ανέφερε επίσης πως το πρώτο βήμα ήταν να γίνει ανοικτή συζήτηση με τους γονείς. «Τους εξηγούμε ότι υπάρχουν ήδη εργαλεία, όπως το “Kid’s Wallet”, το οποίο συνδέεται με το ψηφιακό μας μητρώο και επαληθεύει την ηλικία ενός χρήστη. Είναι αδιανόητο να λέμε σήμερα ότι «δεν ξέρουμε την ηλικία». Η τεχνολογία το επιτρέπει. Είναι αδύνατον να προχωρήσουμε χωρίς τους γονείς. Πρέπει να τους εμπλέξουμε και να τους εκπαιδεύσουμε, γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει συλλογική δράση», υπογράμμισε.

Η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «από την αρχή πιστεύαμε, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο. Να κατανοήσουμε τι μπορούμε πραγματικά να μάθουμε από την αρχαία φιλοσοφία και σοφία για να αντιμετωπίσουμε μια βαθιά και πρωτοφανή πρόκληση: την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης».

Δεν έχουμε απλώς ένα εργαλείο, αλλά κάτι που αμφισβητεί την ίδια την έννοια της ανθρώπινης συνείδησης, της ύπαρξης, της βούλησης, ανέφερε και πρόσθεσε ότι «δεν πρόκειται μόνο για τεχνολογική εξέλιξη, ούτε απλώς για καινοτομία· πρόκειται για κάτι ποιοτικά εντελώς διαφορετικό».

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για την ανάγκη ευρωπαϊκής ρύθμισης ενώ υπενθύμισε πως ήταν ο μόνος ηγέτης που μίλησε για το θέμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πέρσι και είπε πως θα το επαναλάβει. «Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στις εταιρείες τεχνολογίας: Βγάζετε ήδη αρκετά χρήματα. Δεν χρειάζεται να βγάλετε κέρδος από τα παιδιά μας», τόνισε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο θέμα της εκπαίδευσης και των μεγάλων προκλήσεων και ευκαιριών που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. «Πώς να πούμε στα παιδιά να αντισταθούν σε ένα εργαλείο που τους προσφέρει ό,τι ζητήσουν; Ο πειρασμός είναι τεράστιος και δεν μπορούμε να του αντισταθούμε ούτε εμείς. Αλλά δεν μπορούμε να ρίχνουμε όλο το βάρος στους γονείς. Οι γονείς δεν πρέπει να είναι μόνοι τους. Χρειάζονται εργαλεία, καθορισμένα προεπιλεγμένα όρια, σπάζοντας τον κύκλο του εθισμού», συμπλήρωσε.

Όπως είπε, οι ρυθμίσεις, τα φίλτρα, η διάρκεια χρήσης, είναι τα πραγματικά όπλα που μπορούν να κάνουν διαφορά. «Και βεβαίως, η καλύτερη ασπίδα για τα παιδιά μας είναι ο αθλητισμός. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να επενδύσουμε σε υποδομές, σε φυσική δραστηριότητα, σε κοινωνικοποίηση. Τελικά, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίσουν οι πλατφόρμες να λειτουργούν ως ουδέτερες, χωρίς ευθύνη για το περιεχόμενο που φιλοξενούν», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.