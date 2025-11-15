Μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου: Ο δρόμος του αγώνα μοναδική εγγύηση για ειρήνη, δημοκρατία, δικαιοσύνη

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου συνιστά την ύψιστη στιγμή του αντιδικτατορικού αγώνα και είναι μια φλόγα που παραμένει ζωντανή στην συνείδηση του ελληνικού λαού επί δεκαετίες. Βάζοντας τα θεμέλια για την ανατροπή της δικτατορίας των Συνταγματαρχών και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η εξέγερση του Πολυτεχνείου συνένωσε τη νεολαία με το λαό της Αθήνας σε έναν ξεσηκωμό πρωτόγνωρης έντασης, ο οποίος έδειξε το δρόμο της αντίστασης και του αγώνα ως τη μοναδική εγγύηση για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Οι τρεις απλές λέξεις εκείνου του Νοέμβρη «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» αποτελούν  ένα διαχρονικό μήνυμα, το οποίο συμπυκνώνει τις βασικές ανάγκες αλλά και το δικαίωμα του ελληνικού λαού για αξιοπρεπή διαβίωση, για μόρφωση και για την ελευθερία να διαμορφώνει ο ίδιος το παρόν και το μέλλον του.

52 χρόνια μετά, το Πολυτεχνείο ζει! Όλοι εμείς κρατάμε τη φλόγα της εξέγερσης ζωντανή επιμένοντας να προστατεύουμε την ιστορική μνήμη και να τιμούμε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, όπως και τη θυσία των φοιτητών και των δημοκρατικών πολιτών, που έπεσαν νεκροί από τη δικτατορία τις μέρες του ξεσηκωμού. Τιμούμε όλους τους αγωνιστές, τους φυλακισμένους και τους βασανισμένους από τη χούντα, όπως και κάθε άνθρωπο που ύψωσε το ανάστημά του και συνέβαλε με τον δικό του τρόπο στον αγώνα τα μαύρα χρόνια της επταετίας.

Δεν τους τιμούμε μόνο με τα λόγια μας ή με τις εκδηλώσεις και τις διαδηλώσεις μας για την 17η του Νοέμβρη. Τους τιμούμε και »με τους δικούς μας αγώνες, για τα σημερινά επίδικα.

Γιατί και ο αγώνας για ειρήνη δεν είναι ξεκομμένος από το αγωνιστικό μήνυμα του Πολυτεχνείου. Ο αγώνας για περισσότερη δημοκρατία, είναι ανάγκη και καθήκον. Ο αγώνας για το κράτος δικαίου είναι συνυφασμένος με το μήνυμα του Πολυτεχνείου. Ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη παραμένει επίκαιρος. Ο αγώνας κατά των ανισοτήτων, κοινωνικών και οικονομικών, είναι ένας δίκαιος αγώνας. Ο αγώνας για ευημερία, δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία είναι καθήκον. Όλοι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες οφείλουμε να δώσουμε ενωμένοι αυτό τον αγώνα», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τη νεολαία και όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, να συμμετάσχουν μαζικά στις επετειακές εκδηλώσεις της 17ης Νοέμβρη, τις συγκεντρώσεις και τις πορείες που θα γίνουν σε όλες τις πόλεις της χώρας.

*Αθήνα, συγκέντρωση τη Δευτέρα 17/11, στις 16:00, στα Χαυτεία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σάκχαρο: 4 καθημερινές τροφές που το αυξάνουν σαν να έχετε φάει ένα γλυκό

Χοληστερίνη: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πρωτοποριακή θεραπεία που μπορεί να την αντιμετωπίσει με μια μόνο δόση

Black Friday και Cyber Monday: Πότε πέφτουν και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Νέο ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση και μέχρι πότε

«Εκπληκτικά μεγάλος» όγκος ευαίσθητων δορυφορικών επικοινωνιών δεν είναι κρυπτογραφημένος και είναι ευάλωτος σε υποκλοπές –...

Πρώτη ματιά στο Steam Machine – Η φιλόδοξη νέα κονσόλα της Valve που έχει ενθουσιάσει του gamers
περισσότερα
16:45 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

KKE: Το Πολυτεχνείο απέδειξε ότι ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο απ’ την οργανωμένη δράση του εργατικού παράγοντα

«Το ΚΚΕ τιμά τον αντιδικτατορικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και αναδεικνύει ότι η πάλη του λαϊκ...
13:21 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Κυβέρνηση χωρίς επίγνωση, που αφήνει τη λύση των προβλημάτων στο Chat GPT

Αιχμηρά σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς τη συζήτηση του πρωθυπουργού με τους βουλευτές της ΝΔ στο ...
13:13 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Μετά τον Λαφαζάνη και ο Κώστας Ήσυχος διαψεύδει τα περί συνάντησης με τον Μεντβέντεφ – «Ήμουν στη Βραζιλία με τον Αποστολάκη»

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Κώσ...
12:15 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Βουλή: Τα μικρά «παρασκήνια» της συνάντηση Μητσοτάκη με τους «γαλάζιους» βουλευτές στο εντευκτήριο

Συνάντηση με «γαλάζιους» βουλευτές είχε στο εντευκτήριο της Βουλής την Παρασκευή, ο Κυριάκος Μ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα