Μέγαρο Μαξίμου: Κινήσεις συσπείρωσης των «γαλάζιων» βουλευτών και στόχευση στο συντηρητικό ακροατήριο

Enikos Newsroom

πολιτική

Μέγαρο Μαξίμου

Μία προσπάθεια να συσπειρώσει τα στελέχη της «γαλάζιας» παράταξης και να περιορίσει τα εσωκομματικά πυρά βρίσκεται σε εξέλιξη από το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που το τελευταίο διάστημα έχει εκφράσει ουκ ολίγες φορές κριτική προς το Μαξίμου για σειρά θεμάτων, δέχτηκε τις προάλλες τηλεφώνημα από τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος έχει αναλάβει και ρόλο άτυπου γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η πρόταση προς τον Μαρκόπουλο ήταν να αναλάβει γενικός εισηγητής στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 και επειδή έγινε αποδεκτή, είναι βέβαιο ότι φέρνει τον βουλευτή της Β΄ Πειραιώς ένα βήμα πιο κοντά στο Μαξίμου, καθώς θα είναι σε συνεχή επαφή τόσο με τον Κωστή Χατζηδάκη όσο και με τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο γενικός γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος έπειτα από ένα διάστημα προσαρμογής στα νέα του καθήκοντα θα αρχίσει να εμφανίζεται και σε κεντρικά μέσα ενημέρωσης, κάτι που δεν έκανε ως απλός βουλευτής. Η στόχευση του Μαξίμου είναι προφανής: να βγαίνουν στα κανάλια και νέα πρόσωπα, και μάλιστα πρόσωπα που «ακούγονται» στο πιο συντηρητικό ακροατήριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Είναι αλήθεια ότι αν αφαιρέσετε τους υδατάνθρακες από τη διατροφή σας θα αδυνατίσετε;

ΙΣΑ: 93χρονος γιατρός κλήθηκε να πληρώσει clawback για ιατρείο κλειστό από το 2016

Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Κεραμέως στη Βουλή: Οι 5 αλήθειες και οι 9 αλλαγές του νέου εργασιακού νομοσχεδίου

ORCs: Πολίτες-επιστήμονες ανακάλυψαν τους ισχυρότερους «παράξενους ραδιοφωνικούς κύκλους» στο Διάστημα

Μαζική έξοδος από τα Social Media: Η οργανωμένη προσπάθεια να απελευθερωθεί η νεολαία από τη δύναμη των Big Tech
περισσότερα
16:08 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κώστας Τσιάρας: Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις – Ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ου...
15:51 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κώστας Τσιάρας: «Είναι αστειότητες» – Διαψεύδει τις φήμες ότι υπέβαλε παραίτηση

Διαψεύδει κατηγορηματικά το περιβάλλον του Κώστα Τσιάρα τις φήμες και τα δημοσιεύματα ότι υπέβ...
15:24 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κουτσούμπας: Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκετε μονάχα για τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας τ...
14:50 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης: «Η διπλωματία αποδεικνύεται πολύ πιο αποτελεσματική των κραυγών» – Τα μηνύματα στην Τουρκία και τι είπε για Μονή Σινά και Ισραήλ

Στη Βουλή διεξάγεται αυτή την ώρα η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την εξωτερική πολ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης