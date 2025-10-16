Μέγαρο Μαξίμου: Κινήσεις συσπείρωσης των «γαλάζιων» βουλευτών και στόχευση στο συντηρητικό ακροατήριο

Μία προσπάθεια να συσπειρώσει τα στελέχη της «γαλάζιας» παράταξης και να περιορίσει τα εσωκομματικά πυρά βρίσκεται σε εξέλιξη από το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που το τελευταίο διάστημα έχει εκφράσει ουκ ολίγες φορές κριτική προς το Μαξίμου για σειρά θεμάτων, δέχτηκε τις προάλλες τηλεφώνημα από τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος έχει αναλάβει και ρόλο άτυπου γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η πρόταση προς τον Μαρκόπουλο ήταν να αναλάβει γενικός εισηγητής στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 και επειδή έγινε αποδεκτή, είναι βέβαιο ότι φέρνει τον βουλευτή της Β΄ Πειραιώς ένα βήμα πιο κοντά στο Μαξίμου, καθώς θα είναι σε συνεχή επαφή τόσο με τον Κωστή Χατζηδάκη όσο και με τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο γενικός γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος έπειτα από ένα διάστημα προσαρμογής στα νέα του καθήκοντα θα αρχίσει να εμφανίζεται και σε κεντρικά μέσα ενημέρωσης, κάτι που δεν έκανε ως απλός βουλευτής. Η στόχευση του Μαξίμου είναι προφανής: να βγαίνουν στα κανάλια και νέα πρόσωπα, και μάλιστα πρόσωπα που «ακούγονται» στο πιο συντηρητικό ακροατήριο.