Μαργαρίτης Σχοινάς: Πρόσθετη στήριξη στους αλιείς – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας ενίσχυσης στο πετρέλαιο

Σε πρόσθετη παρέμβαση για τη στήριξη των Ελλήνων αλιέων προσανατολίζεται η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, χωρίς να προσδιορίσει το ύψος της νέας ενίσχυσης. Ο κ. Σχοινάς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, ενώ αναφέρθηκε επίσης στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, στην πιθανότητα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και στις καθυστερήσεις των αγροτικών πληρωμών.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Σαββατοκύριακο από τις 5», ο Μαργαρίτης Σχοινάς σημείωσε ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων ασκεί σημαντικές πιέσεις στους επαγγελματίες αλιείς και ανέφερε ότι, μετά από νέα συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, εξετάζεται ένα επιπλέον, συγκεκριμένο και κοστολογημένο μέτρο.

Οι σχετικές αποφάσεις, όπως εξήγησε, θα συνδεθούν με τον ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης ενίσχυσης στο πετρέλαιο

Οι αλιείς ζητούν ενίσχυση ύψους 50 λεπτών, θεωρώντας ότι τα 32 λεπτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση μπορεί να προσεγγίσει το ποσό που ζητούν, ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το οικονομικό επιτελείο και εξήγησε ότι εξετάζονται δύο βασικές κατευθύνσεις.

Η πρώτη αφορά την περαιτέρω αύξηση της στήριξης για το πετρέλαιο. Η δεύτερη συνδέεται με την αξιοποίηση πρόσθετων πόρων από τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος για την αλιεία, μέσω πιθανής ανακατανομής χρηματοδότησης. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η κάλυψη ζημιών που έχουν υποστεί οι αλιείς στα δίχτυα τους.

Ο κ. Σχοινάς απέφυγε να προσδιορίσει συγκεκριμένο ποσό, επισημαίνοντας ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η κοστολόγηση από το οικονομικό επιτελείο.

«Είναι σαφές ότι θα φτάσουμε παραπέρα από εκεί που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η τελική παρέμβαση να υπερβεί τις αρχικές ανακοινώσεις.

Ευρωπαϊκή στήριξη για τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρθηκε και στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού αλιευτικού στόλου, επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ανανέωσή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς μέχρι πρότινος υπήρχαν σχετικοί περιορισμοί.

Όπως σημείωσε, ο ελληνικός αλιευτικός στόλος συγκαταλέγεται στους πιο γερασμένους της Ευρώπης, γεγονός που καθιστά αναγκαία τόσο την αναβάθμιση των σκαφών όσο και την αντικατάσταση παλαιών μηχανών.

Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για τον συγκεκριμένο σκοπό θα μπορούσε, όπως ανέφερε, να αποτελέσει έναν ακόμη μηχανισμό ενίσχυσης των επαγγελματιών αλιέων.

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Ενεργειακό κόστος και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

Στη συζήτηση τέθηκε και η επιβάρυνση των νοικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα και τις αυξημένες δαπάνες για θέρμανση και μετακινήσεις.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς χαρακτήρισε δύσκολη την επερχόμενη χειμερινή περίοδο και σημείωσε ότι οι πιέσεις αφορούν το σύνολο της Ευρώπης και δεν περιορίζονται στην Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι η επόμενη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να έχει καθοριστική σημασία για τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με την ενεργειακή κρίση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δημοσιονομική ευελιξία που μπορεί να προσφέρει η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια και στις προσπάθειες για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Ο πρωθυπουργός, όπως είπε, αναμένεται να θέσει το ζήτημα της μείωσης του φόρου λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που έχει αναλάβει η χώρα. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα ούτε χρονοδιάγραμμα, εκτιμώντας ότι οι συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα αποσαφηνίσουν τις δυνατότητες για τις επόμενες παρεμβάσεις.

Η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για το πετρέλαιο

Αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διάθεση πετρελαίου στην αγορά, ο Μαργαρίτης Σχοινάς διαχώρισε τις πιθανές επιπτώσεις στις τιμές από τις ευρύτερες πολιτικές και γεωπολιτικές συνέπειες.

Όπως σημείωσε, δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βεβαιότητα εάν η πρόσθετη ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετευθεί στην αγορά θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η επανένταξη της Ρωσίας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Κατά την εκτίμησή του, η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει νέα δεδομένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καλείται να αξιολογήσει τόσο τις πολιτικές όσο και τις οικονομικές συνέπειες της συμφωνίας. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την κίνηση πολυπαραγοντική και υπογράμμισε ότι απαιτείται προσεκτική αποτίμηση πριν εξαχθούν συμπεράσματα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και το νέο σύστημα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μαργαρίτης Σχοινάς στις καθυστερήσεις των αγροτικών πληρωμών και στη μεταρρύθμιση του συστήματος καταβολής των ενισχύσεων.

Όπως υποστήριξε, η αλλαγή του συστήματος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, καθώς συνδέεται τόσο με την αξιοπιστία της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών όσο και με την ορθή διαχείριση των κοινοτικών πόρων.

Ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι η κυβέρνηση στηρίζει την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για τη λειτουργία του νέου συστήματος, με στόχο να ολοκληρωθούν οι πληρωμές παρά τις τεχνικές δυσκολίες.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, όπως εξήγησε, διασυνδέεται με διαφορετικές βάσεις δεδομένων, μεταξύ των οποίων και το Κτηματολόγιο, γεγονός που καθιστά τις διαδικασίες ελέγχου πιο σύνθετες σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα.

«Εδώ, νομίζω, το είπα και στη Βουλή: ή θα πετύχουμε ή θα πετύχουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση», ανέφερε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι αγροτικές ενισχύσεις αντιστοιχούν σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίοι, όπως είπε, προσεγγίζουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και ελληνική περιφέρεια

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και τη διατήρηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς σημείωσε ότι η βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας δεν εξαρτάται μόνο από τις επιδοτήσεις, αλλά και από τις συνθήκες διαβίωσης που διαμορφώνονται στην περιφέρεια.

Όπως ανέφερε, για να μπορέσει ένα νέο ζευγάρι να παραμείνει στην ύπαιθρο και να δημιουργήσει οικογένεια, απαιτούνται σχολεία, υποδομές, υπηρεσίες υγείας και μέτρα δημογραφικής στήριξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να επιτρέψει ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των αγροτικών δαπανών και των διαθέσιμων πόρων για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και τις υποδομές.

Η κατεύθυνση που περιέγραψε προβλέπει την ένταξη της γεωργίας σε ένα ευρύτερο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, ώστε οι παραγωγοί να διαθέτουν όχι μόνο οικονομική στήριξη, αλλά και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να παραμείνουν και να δραστηριοποιούνται στην ελληνική ύπαιθρο.