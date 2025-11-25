Γεραπετρίτης: Να διαδώσουμε σε όλα τα μέρη του κόσμου τις μεγάλες αξίες που δένουν διαχρονικά τον Ελληνισμό

«Θέλουμε να διατηρηθεί ο πυρήνας αυτός του Ελληνισμού ως το πιο ζωντανό κύτταρό του», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε χαιρετισμό που απηύθυνε στο 2ο Συνέδριο Νέων της Διασποράς, που ξεκίνησε σήμερα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

«Η οργάνωση αυτή δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά αποτελεί στην πραγματικότητα την αφετηρία για μία καινούργια προσπάθεια», σημείωσε και πρόσθεσε: «Δεσμευόμαστε στο υπουργείο Εξωτερικών ότι θα κάνουμε και την αναγκαία παρακολούθηση όλων των δράσεων που εσείς θα έχετε πετύχει κατά τη διάρκεια των χρόνων που θα έρθουν».

Εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση, στην οποία «συγκεντρώνονται τα παιδιά της Ελλάδας από όλες τις γωνιές του κόσμου, για να αισθανθούμε και εμείς, εδώ, στη μητρόπολη, ότι υπηρετούμε την πατρίδα μας, υπηρετούμε την μείζονα οικογένεια του Ελληνισμού και ότι, αυτή τη στιγμή, μπορούμε να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα παιδιά μας, τα οποία θα αναλάβουν και τις τύχες της χώρας, ελπίζουμε γρηγορότερα παρά αργότερα».

Ανέφερε πως σε σχέση με πέρσι υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, τόσο σε αριθμό συμμετεχόντων, όσο και σε γεωγραφικές κατανομές. «Πέρσι, είχαμε 16 χώρες τις οποίες τις κάναμε 31, είχαμε τέσσερις ηπείρους, τις οποίες κάναμε πέντε».

«Ο Ελληνισμός δεν έχει όρια, δεν έχει τόπο. Οπουδήποτε βρεθεί, ο Έλληνας θα προκόψει, θα διατηρήσει τους δεσμούς με την πατρίδα, θα παραμείνει στην ψυχή του περισσότερο Έλληνας από τον καθένα μας», τόνισε.

Αναφέρθηκε ακόμη στο τριετές Εθνικό Στρατηγικό μας Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό, το οποίο «έχει σκοπό να δημιουργήσει την κοιτίδα εκείνη του Ελληνισμού, για να μπορούμε να φέρουμε κοντά τους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά να βρεθούμε και εμείς κοντά στους Έλληνες του εξωτερικού».

«Ο Ελληνισμός είναι ένας και ενιαίος», επεσήμανε και σημείωσε πως οι θεματικές που έχουν επιλεγεί φέτος είναι εξαιρετικά σημαντικές και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. «Διότι εκείνο το οποίο βιώνουμε είναι πραγματικά ένας κατακλυσμός, τεκτονικές αλλαγές σε όλα τα γεωπολιτικά στοιχεία του κόσμου. Κάθε μέρα βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα κρίση».

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα πρόκληση. Όλες οι προκλήσεις πλέον ενέχουν έναν χαρακτήρα οικουμενικό, υπερτοπικό, είτε πρόκειται για την κλιματική κρίση είτε για την επισιτιστική κρίση ή κρίση υγείας ή τις ένοπλες συγκρούσεις. Όλες οι κρίσεις πλέον αντηχούν στον κόσμο, και γι’ αυτό πρέπει να αισθανόμαστε ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε ο κόσμος ολόκληρος».

«Θα πρέπει οι ίδιοι εσείς να εργαστείτε ως γνήσιοι πρεσβευτές της Ελλάδας στους τόπους όπου κατοικείτε», τόνισε χαρακτηριστικά. «Να μεριμνήσετε να δημιουργήσετε τους πυρήνες εκείνους γύρω από τις πρεσβείες και τα προξενεία μας, τις διπλωματικές αποστολές της χώρας στο εξωτερικό. Να μπορούμε να καλλιεργήσουμε ακόμη περισσότερο τον ελληνικό οικουμενικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα. Να διαδώσουμε σε όλα τα μέρη του κόσμου τις μεγάλες αξίες που δένουν διαχρονικά τον Ελληνισμό».

Και το 2026, σημείωσε, θα υπάρχει ακόμα ένας λόγος, γιατί, στις 9 Φεβρουαρίου, θα είναι η πρώτη χρονιά που θα γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. «Μία πολύ σπουδαία πρωτοβουλία, την οποία αναλάβαμε και η οποία δικαιώθηκε από την UNESCO, έτσι ώστε, πριν από δύο εβδομάδες, να ανακηρυχθεί η ελληνική γλώσσα ως γλώσσα παγκόσμιας εμβέλειας, την οποία και θα γιορτάσουμε».

«Δεν χρειάζεται να μιλήσει κανείς για τη συμβολή της ελληνικής γλώσσας στις τέχνες, στον πολιτισμό, στη φιλοσοφία. Οτιδήποτε συνδέεται με τον πολιτισμό έχει να κάνει εν τέλει και με την ελληνική γλώσσα. Αυτήν να καλλιεργείτε».

«Να σκέφτεστε πάντοτε την πατρίδα, να σκέφτεστε ψηλά. Να σκέφτεστε ότι εσείς οι ίδιοι είστε εκείνοι, οι οποίοι θα σώσετε τον κόσμο. Εσείς θα είστε εκείνοι που θα αναλάβετε τα ηνία και με αυτή την ευθύνη να πορευθείτε, με βάση τις αξίες τις οποίες έχετε λάβει από την οικογένειά σας, αλλά και τις αξίες, οι οποίες φωλιάζουν μέσα στις καρδιές σας. Μέσα στις ψυχές σας να παραμένει πάντα η Ελλάδα», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ