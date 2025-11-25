Grand Hotel: Ο Αστυνόμος Κομνηνός συναντά τον Πέτρο, απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Καθηλωτικές εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Μετά το φιλί του με την Αλίκη, ο Άρης συνειδητοποιεί ότι ο έρωτάς του γι’ αυτήν δεν έχει κανένα μέλλον, καθώς αισθάνεται ότι προδίδει τον φίλο του, αλλά και βάζει την Αλίκη σε κίνδυνο.

Αποφασίζει να φύγει για πάντα από το Grand Hotel, αφήνοντας ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στην Αλίκη. Στην Θεσσαλονίκη καταφθάνει ο αστυνόμος Κομνηνός για να αποτρέψει τον Πέτρο από τα σχέδιά του και να τον πείσει ότι κινδυνεύει.

Ο Ρήγας, σίγουρος ότι η Αλίκη έχει εραστή, την ακολουθεί παντού. Η Φρίντα ανακαλύπτει το γράμμα του Άρη, την ίδια στιγμή που η Αλίκη λαμβάνει ένα μήνυμα πιστεύοντας ότι είναι από εκείνον…

Ο Χρόνης αποκαλύπτει αλήθειες στον Πέτρο, προειδοποιώντας τον ότι η επιστροφή του στην Αθήνα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να βάλει την Αλίκη σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

