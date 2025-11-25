Grand Hotel: Ο Αστυνόμος Κομνηνός συναντά τον Πέτρο, απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Ο Αστυνόμος Κομνηνός συναντά τον Πέτρο, απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Καθηλωτικές εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Μετά το φιλί του με την Αλίκη, ο Άρης συνειδητοποιεί ότι ο έρωτάς του γι’ αυτήν δεν έχει κανένα μέλλον, καθώς αισθάνεται ότι προδίδει τον φίλο του, αλλά και βάζει την Αλίκη σε κίνδυνο.

Αποφασίζει να φύγει για πάντα από το Grand Hotel, αφήνοντας ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στην Αλίκη. Στην Θεσσαλονίκη καταφθάνει ο αστυνόμος Κομνηνός για να αποτρέψει τον Πέτρο από τα σχέδιά του και να τον πείσει ότι κινδυνεύει. 

Ο Ρήγας, σίγουρος ότι η Αλίκη έχει εραστή, την ακολουθεί παντού. Η Φρίντα ανακαλύπτει το γράμμα του Άρη, την ίδια στιγμή που η Αλίκη λαμβάνει ένα μήνυμα πιστεύοντας ότι είναι από εκείνον…

Ο Χρόνης αποκαλύπτει αλήθειες στον Πέτρο, προειδοποιώντας τον ότι η επιστροφή του στην Αθήνα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να βάλει την Αλίκη σε μεγαλύτερο κίνδυνο. 

 Δείτε το Trailer

Δείτε το απόσπασμα επεισοδίου 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή κατά της ενδοοικογενειακής βίας

ΕΛΣΤΑΤ: Νέες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Αγορά πολυτελούς κατοικίας: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να καταλάβετε αν το AI chatbot σας έχει «προβλήματα εγκεφάλου»
περισσότερα
18:32 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Να μ’ αγαπάς: Η Ζωή είναι έτοιμη να ομολογήσει τα πάντα στον Θεόφιλο, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Η Σοφία αναγκάζει την Ζωή να της παραχωρήσει ένα μερίδιο απ’ την περιουσία της, στο νέο επεισό...
15:06 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Maestro: Η επίσημη ανακοίνωση για την 4η σεζόν της σειράς – φαινόμενο

Η Alter Ego Media και το MEGA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν πως  προχωρά με εντατι...
13:57 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Το σχέδιο του Καστίλια για να αποκαλύψει την εμπλοκή του Γρηγόρη στη δολοφονία του Στράτου

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια&...
09:49 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (24/11): Ποιοι κυριάρχησαν στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Η πρωινή ζώνη συνεχίζει να παρουσιάζει έντονο ανταγωνισμό, με τις εκπομπές να διεκδικούν καθημ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα