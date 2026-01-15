Φιντάν: Συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη τον Φεβρουάριο – «Στόχος μια μόνιμη λύση στο Αιγαίο»

Φωτογραφία: Intime

Τον Φεβρουάριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται ήδη στη διαδικασία αναζήτησης συγκεκριμένων ημερομηνιών. Την ανακοίνωση έκανε την Πέμπτη (15/1) ο Τούρκος υπουργός ΕξωτερικώνΧακάν Φιντάν, σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη.

Απαντώντας σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, για το τι μπορεί να αναμένεται από τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Φιντάν δήλωσε ότι στόχος της Άγκυρας είναι «η μόνιμη επίλυση του προβλήματος στο Αιγαίο». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στην ατζέντα περιλαμβάνονται ζητήματα όπως τα χωρικά ύδατα και η υφαλοκρηπίδα, με την τουρκική πλευρά να επιδιώκει «να μπουν σε παρένθεση τα θέματα εξωτερικής πολιτικής» που, κατά την άποψή της, δυσχεραίνουν τον διάλογο.

Όπως αναφέρει η Dailysabah, ο Χακάν Φιντάν είπε για το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων ότι «η βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας–Ελλάδας είναι πάντα εφικτή», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι Έλληνες πολιτικοί «επί μακρόν χρησιμοποιούν την Τουρκία για την ενίσχυση της εσωτερικής τους πολιτικής καριέρας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα δεν αφήνει περιθώρια για λύσεις στα διμερή μας ζητήματα», προσθέτοντας ότι η Αθήνα θα πρέπει να επιδείξει «ισχυρή πολιτική βούληση» για την επίλυσή τους, ενώ η Τουρκία, όπως ανέφερε, «διαθέτει την απαιτούμενη ωριμότητα για να προχωρήσει τις σχέσεις μπροστά». Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο μιας προσεκτικής προσπάθειας διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες, ενόψει και της επικείμενης συνάντησης κορυφής που, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τη συνέχεια του ελληνοτουρκικού διαλόγου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ τοποθετήθηκε και για τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις, δηλώνοντας την αντίθεση της Άγκυρας στο ενδεχόμενο αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν. Παράλληλα, αναφερόμενος στη Συρία, σημείωσε ότι η Τουρκία ελπίζει σε ειρηνική επίλυση των προβλημάτων, προειδοποιώντας ωστόσο πως, αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, «η χρήση βίας από τη συριακή κυβέρνηση παραμένει μία επιλογή», ιδίως σε σχέση με τις φιλοκουρδικές δυνάμεις του SDF.

 

 

 

