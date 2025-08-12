Έρευνα στο ΥΠΕΞ για την ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο

Η ελληνική πρεσβεία στο Λουξεμβούργο καλούσε τους πολίτες να συμμετάσχουν σε κινητοποιήσεις κατά του Ισραήλ και υπέρ της Γάζας. Πριν λίγο εξέδωσε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ).

του Χρήστου Μαζανίτη

Η πρεσβεία της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο ανήρτησε στο επίσημο λογαριασμό της στο «Χ» κάλεσμα υπέρ της Παλαιστίνης και εναντίον του Ισραήλ για συμμετοχή σε πορείες σε όλη την Ελλάδα.

Η αφίσα με το σχετικό κείμενο έμειναν για αρκετές ώρες αναρτημένες μέχρι που με παρέμβαση από την Αθήνα κατέβηκαν.

Πριν λίγο το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

«Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες. Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».