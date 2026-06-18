Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος: Να ξαναδούμε την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24 για το δάσος, λένε 4 βουλευτές της ΝΔ

Μολονότι στην πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 24 που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, δεν περιλαμβάνεται πρόταση σχετικά με την έννοια του δάσους, τέσσερις κυβερνητικοί βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, έθεσαν εμφατικά στο τραπέζι της συζήτησης την αναγκαιότητα παραμονής της ερμηνευτικής δήλωσης στον Καταστατικό Χάρτη για τι είναι δάσος.

Στην ισχύουσα μορφή του το άρθρο 24 του Συντάγματος συμπεριλαμβάνει ερμηνευτική δήλωση με την οποία «Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά».

Οι βουλευτές ανέφεραν ότι η νομολογία του ΣτΕ που κατά κύριο μέρος σχετίζεται με την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24 για το δάσος έχει προκαλέσει σωρεία προβλημάτων εδώ και δεκαετίες, προβλήματα που δεν αποβαίνουν μόνο σε βάρος της ανάπτυξης και των αδύναμων κατά κύριο λόγο πολιτών, αλλά τελικά δεν βοηθούν κιόλας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Βορίδης: Η ερμηνεία του άρθρου 24 είναι πλέον σε σύγκρουση με την κοινή λογική

«Στο άρθρο 24 έχει μπει ερμηνευτική διάταξη για το ορισμό της διατάξεως του δάσους. Αναρωτιέμαι, γιατί; Αυτό είναι ένα επιστημονικό ζήτημα, το τι είναι δάσος. Είναι ζήτημα της επιστημονικής κοινότητας, δεν είναι ζήτημα του συνταγματικού νομοθέτη. Το τι είναι δάσος και το πως ορίζεται μπορεί να μεταβάλλεται μέσα στα όρια της επιστημονικής συζήτησης. Γιατί αυτός ο ορισμός δεν μπορεί να βρίσκει αντίκρισμα στη νομοθεσία, αλλά πρέπει να τον κλείσουμε στο Σύνταγμα;», είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος Μάκης Βορίδης και πρόσθεσε: «Η μια πλευρά δίνει την απάντηση ‘γιατί ανησυχούμε ότι οι πιέσεις περί εκμεταλλεύσεως δεν θα αφήσουν κανένα δάσος πουθενά. Θα διαλυθεί όλο το περιβάλλον. ‘Αρα να το βάλουμε στο σύνταγμα για να είναι ελεγκτέο και να μην μπορεί να το αλλάξει ο κοινός νομοθέτης’. Αυτή είναι η μια σκέψη. Αυτή η προσέγγιση οδήγησε, όμως, στο να λένε κάποιοι ότι υπάρχει δάσος 50 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, που έχει ένα προφανές λογικό πρόβλημα, δεν έχει μπορέσει να το αντιμετωπίσει η διοίκηση διότι υπάρχουν συγκεκριμένες απόψεις. Πόσο πρέπει να το ανοίξουμε αυτό; Θα πρέπει να υπάρχει ένα ανάχωμα; Ένας δεύτερος έλεγχος δικαστικός, συνταγματικός, σε ένα άλλο σημείο έξω από τη νομοθετική εξουσία; Εγώ θα σας πω ναι. Θα πρέπει να υπάρχει».

Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει κανένας έλεγχος, είπε ο Μάκης Βορίδης και πρόσθεσε: «Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η ισορροπία έχει χαθεί και πρέπει να την ξαναβρούμε. Ειδικά στο θέμα του άρθρου 24, δημιουργούνται καταστάσεις, σε ευθεία σύγκρουση σε κοινή λογική. Δεν μπορεί η ερμηνεία του συντάγματος να οδηγεί σε ανεπιεική ερμηνεία. Πραγματικότητες διαμορφωμένες πενήντα, εξήντα χρόνια δεν γίνεται να μην μπορούν κάπως θα διορθωθούν. ‘Αρα η παρέμβαση στο 24 είναι να ξαναδώσει τη δυνατότητα στο νομοθέτη να ρυθμίσει ζητήματα ανεπιεική και σε αυτή την κατεύθυνση πρόκειται να προχωρήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα στην αναθεωρητική Βουλή».

Σκυλακάκης: ευτυχώς σταμάτησε η κατσίκα…

«Είμαστε μια χώρα που οι αυθαιρεσίες είναι περισσότερες από τον πληθυσμό. Την τελευταία 30ετία έχουμε κάνει περισσότερες τακτοποιήσεις από όσοι είμαστε οι πολίτες. Συνεπώς, σε ότι αφορά στην εφαρμογή του νόμου έχουμε αποτύχει παταγωδώς, η πολεοδομική μας πολιτική είναι απίστευτη αργή», είπε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης.

«Δεν έχουμε πετύχει στην προστασία του περιβάλλοντος. Η μεγαλύτερη προστασία του δάσους ήταν ότι σταμάτησε η κατσίκα, το έχει πει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Το γεγονός ότι σταμάτησε η κατσίκα είχε 100 φορές πιο πραγματική επίπτωση από ό,τι όλες οι αποφάσεις του ΣτΕ», ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υπογράμμισε: «Η κλιματική αλλαγή αλλάζει που θα είναι το δάσος. Και καθιστά αναγκαία την ανθρωπογενή παρέμβαση. Αν δεν παρέμβουμε ενεργά δεν θα έχουμε δάσος. Δεν είναι ότι άμα το αφήσουμε θα έχουμε δάσος. Θα γεμίζει πουρνάρια, θα έρθει ένα μεγάλο κύμα ζέστης, θα προκληθεί πυρκαγιά, σε άλλα επτά χρόνια θα έρθει άλλη πυρκαγιά, τέλος το δάσος. Δεν πα να χτυπάς κάτω το άρθρο 24 και να βγάλεις 37 νομολογίες, άμα φυσικά χαθεί το δάσος δεν θα έχεις δάσος. Το ΣτΕ χρησιμοποίησε τη νομολογία για να υποκαταστήσει νομοθεσία που θεώρησε ότι δεν προστατεύει το περιβάλλον. Αλλά η νομολογία είναι ακατάλληλο εργαλείο για να κάνεις νομοθεσία. Έχουμε διαλύσει και την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Έκκληση κάνω όλες οι πτέρυγες της Βουλής να δεχθούμε ότι πρέπει να ξαναδούμε το άρθρο 24, να δεχθούμε ότι έχουμε αποτύχει».

Καιρίδης: Σήμερα δεν ξέρουμε που χτίζουμε

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης έθεσε ζήτημα των σχέσεων δικαστικής και νομοθετικής εξουσίας. «Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων είναι να είναι πολύ προσεκτικός, επιφυλακτικός ο νόμος. Ειδικά με τη νομολογία του τμήματος 5 του ΣτΕ φτάσαμε να νομοθετούμε δια της νομολογίας και εν τέλει να μην κάνουμε τίποτα, ούτε για το περιβάλλον, ούτε για την ανάπτυξη. Το ζήτημα είναι πως θα πάρεις από το ΣτΕ αυτή την υπερδραστηριότητα που έχει καταλήξει σήμερα να μην ξέρουμε που χτίζουμε», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης και υπογράμμισε ότι «σήμερα έχουμε φτάσει στην απόλυτη παράνοια ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός που ψηφίστηκε το 2012, να καταργείται το έτος 2026, έχοντας βγει στο μεταξύ οικοδομικές άδειες, έχοντας εφαρμόσει τον μισό ΝΟΚ κάποιοι και όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε».

«Δεν ξέρουμε στα εκτός σχεδίου τι μπορούμε να χτίσουμε. Ο Έλληνας σήμερα δεν ξέρει πού μπορεί να χτίσει», είπε ο κ. Καιρίδης και πρόσθεσε: «Μια λύση είναι αυτό που θα συζητήσουμε στις αναθεωρήσεις των επόμενων άρθρων, δηλαδή ο προληπτικός έλεγχος συνταγματικότητας, ώστε να ξέρουμε πριν νομοθετήσουμε. Δεν είναι δυνατό σε εγκεκριμένες άδειες να καταργείται η άδεια με απόφαση του ΣτΕ και χωρίς καμία συνέπεια υπέρ του πολίτη που έδωσε ένα σωρό χρήματα. Το άλλο είναι να δούμε πως θα φύγουμε από αυτή τη διευρυμένη ερμηνεία που κάνει το ΣτΕ ειδικά στο συγκεκριμένο άρθρο προκειμένου να βάλουμε μια τάξη υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, υπέρ του περιβάλλοντος, υπέρ και των ανθρώπων. Εδώ είμαστε για τους ανθρώπους. Δεν είμαστε για κάποιους πλούσιους Αθηναίους και Θεσσαλονικείς».

Βλάχος: Δεν είναι προστασία του περιβάλλοντος να λέμε άπαξ δάσος

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος είπε ότι το άρθρο 24 πρέπει να αναθεωρηθεί με τρόπο, ώστε «να ανατεθεί η αρμοδιότητα για το τι γίνεται και για ό,τι χρειάζεται να διευκρινιστεί, για το τι είναι δάσος, στη νομοθετική εξουσία και όχι στη δικαστική, γιατί η δικαστική εξουσία αποφασίζει τις περισσότερες φορές χωρίς να έχει τις ευαισθησίες, χωρίς να έχει την πραγματική εικόνα αυτού που ζει ο κόσμος και το αποφασίζει μακριά από τον κόσμο και την κοινωνία».

«Αυτό δεν είναι προστασία περιβάλλοντος. Δεν γίνεται να λέμε άπαξ δάσος και να γυρίσουμε έναν αιώνα πριν και ότι ήταν δάσος με αεροφωτογραφίες του ’36, εμείς να το λέμε δάσος. Μα δεν είναι. Έχει αλλάξει», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και τόνισε ότι οι πολίτες με εισοδήματα λύνουν τα θέματα τους, ο απλός κόσμος όμως είναι εκείνος που δεν μπορεί.

«Να πάρουμε εμείς την ευθύνη, η νομοθετική εξουσία να αποφασίσουμε. Γιατί για όποια απόφαση λάβει το ΣτΕ, την ευθύνη δεν την αναλαμβάνει κανένας. Είναι στο απυρόβλητο το ΣτΕ. Γιατί να είναι στο απυρόβλητο;», είπε ο κ. Βλάχος και σημείωσε ότι το ζήτημα έχει αφεθεί στη δικαστική εξουσία και στις δασικές υπηρεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ