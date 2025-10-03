Επεισόδιο μεταξύ Μπάρκα και Χρηστίδου στη Βουλή – «Αν ξαναγελάσεις μαζί μου, θα σου σπάσω τα μούτρα»

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Βουλή, όπου συζητείται το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ανάμεσα στον Κώστα Μπάρκα και την Ραλλία Χρηστίδου. Όλα φέρεται να συνέβησαν μετά το τέλος της ομιλίας της κ. Χρηστίδου.

Η ανεξάρτητη βουλευτής, που πρόσκειται στο Κίνημα Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον κ. Μπάρκα, πέρασε από δίπλα του στην αίθουσα της Ολομέλειας και του επιτέθηκε λεκτικά. «Μου είπε “αν γελάσεις ξανά την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα. Δύο φορές το είπε», ανέφερε στο enikos.gr o κ. Μπάρκας.

Ο βουλευτής Άρτας, ο οποίος είναι εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο, υποστηρίζει ότι εκείνη την ώρα μιλούσε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο. «Το άκουσε και ο συνάδελφος από το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα της απάντησε ότι εκείνος είπε κάτι αστείο και με έκανε να γελάσω»

Η Ραλλία Χρηστίδου, από την πλευρά της, συνομιλώντας με δημοσιογράφους φέρεται να υποστήριξε πως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ενοχλήθηκε επειδή μιλούσε από το βήμα της Ολομέλειας για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86. «Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ..» ανέφερε.