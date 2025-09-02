Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Τι αναφέρεται στη δικογραφία για τον Πάνο Καμμένο – «Δεν έχω σχέση» δηλώνει ο πρώην υπουργός

Στην ογκώδη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, φαίνεται ότι υπάρχει και το όνομα του πρώην υπουργού Άμυνας και προέδρου των ΑΝΕΛ, Πάνου Καμμένου.

Σύμφωνα με στοιχεία από τη δικογραφία, τα δύο αδέλφια-ξενοδόχοι και φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης ζήτησαν την μεσολάβηση του Πάνου Καμμένου, ώστε να εκλεγεί στη θέση του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου ο «δικός τους άνθρωπος».

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στη δικογραφία σε βάρος τους, όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, ο ένας από τους δύο επιχειρηματίες θέτει ευθέως το ζήτημα σε τηλεφωνική επικοινωνία που έχει με τον Πάνο Καμμένο και εκείνος τον διαβεβαιώνει ότι «εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικάνικο παράγοντα θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, καθόσον όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ελέγχει απόλυτα».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρόεδρος των ΑΝΕΛ, αποφεύγει την απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον ευνοούμενο των δύο αδελφών υποψήφιο, ωστόσο λαμβάνει γραπτό μήνυμα με τα στοιχεία του «εκλεκτού», Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ.

Καμμένος: «Δεν έχω σχέση»

«Δεν έχω σχέση, με πήρε κάποιος από την Κρήτη και μου ζήτησε να βοηθήσω έναν παπά. Δεν τους ξέρω, αρνήθηκα κάθε συνομιλία» δήλωσε ο Πάνος Καμμένος στον ΑΝΤ1.