Δήμαρχος Κυθήρων σε Αλ. Τσίπρα: «Τι πιο ενεργός πολιτική από το να είσαι βουλευτής; – Τσάμπα στέλνω τόσους μήνες τα αιτήματα του δήμου στο email του;»

Με μία αιχμηρή παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης σχολίασε τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, όπου ο τελευταίος δήλωσε ότι του «λείπει η ενεργός πολιτική».

«Μέχρι σήμερα γνώριζα ότι είναι εν ενεργεία βουλευτής της εκλογικής μας περιφέρειας Α’ Πειραιά και Νήσων. Τι πιο ενεργός πολιτική από αυτό;», αναρωτήθηκε ο δήμαρχος, προσθέτοντας: «Λέτε τόσους μήνες να στέλνω τσάμπα όλα τα αιτήματα του Δήμου στο email του;».

Η παρέμβαση του δημάρχου έρχεται μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Κύθηρα στα τέλη Ιουλίου, κατακαίγοντας εκτεταμένες εκτάσεις του νησιού.

Ο δήμος Κυθήρων, με περιορισμένες δυνάμεις, έδωσε έναν αγώνα με τις φλόγες, συντονίζοντας εκκενώσεις οικισμών, συνδράμοντας τις πυροσβεστικές και εναέριες δυνάμεις, και προσπαθώντας να περιορίσει τις καταστροφές σε υποδομές και φυσικό περιβάλλον.