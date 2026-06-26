Bίντεο Μητσοτάκη για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη – Το αστείο με τον Buzz Lightyear

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε βίντεο σε TikTok και Instagram με στιγμιότυπα από τη συνάντησή του με τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη, ο οποίος θα συμμετέχει σε αποστολή στο διάστημα.

Ο Αδριανός Γολέμης είναι ιατρός διαστημικών αποστολών και θα γίνει ο πρώτος Έλληνας ο οποίος θα είναι σε αποστολή στο διάστημα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Greece in Orbit – Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα».

«Η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεο σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα.

«Είναι μια αποστολή που μεταφέρει το όραμα μιας χώρας που κοιτάζει ψηλότερα από ποτέ. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα» λέει χαρακτηριστικά ενώ δεν παραλείπει να αστειευτεί με πλάνα από τον Buzz Lightyear από την ταινία Toy Story.

Ο Πρωθυπουργός μάλιστα λέει στον Αδριανό Γολέμη ότι «στο διάστημα δεν έχει πάει ακόμα και δεν προβλέπεται άμεσα».

Δείτε το βίντεο: