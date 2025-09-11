ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ

Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στην 89η ΔΕΘ.

 

20:07 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ – Τι συζήτησαν

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη T...
20:05 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 12,2 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα της ΔΕΘ

Διαφορά 12,2 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη ν...
19:40 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ και στη ναυπηγική βιομηχανία»

Τις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας επισκέφτηκε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδ...
19:21 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Νταγκ Μπέργκαμ από Ρεβυθούσα: Ειρήνη και σταθερότητα για την ευρύτερη περιοχή παρέχει ο κάθετος ενεργειακός άξονας μέσω Ελλάδας

Ως επιβεβαίωση της λειτουργικότητας του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου μέσω Ελλάδος για την τρο...
