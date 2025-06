«Αναταράξεις» μεταξύ Ελλάδας – Λιβύης: Οι κινήσεις της Τρίπολης, ο ρόλος της Τουρκίας και οι αντιδράσεις – «Δεν φοβόμαστε να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

«Αναταράξεις» στις σχέσεις Ελλάδας- Λιβύης μετά την αντίδραση της γειτονικής χώρας στη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. της προκήρυξης για την αδειοδότηση των οικοπέδων νοτίως της Κρήτης. Συγκεκριμένα η Λιβύη καταγγέλλει την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται τα κυριαρχικά δικαιώματά της, σε μία κίνηση που παραπέμπει στις λιβυκές διεκδικήσεις βάσει του Τουρκολιβυκού Μνημονίου.

Η δημοσίευση στην Εφημερίδα της ΕΕ έγινε στις 12 Ιουνίου και ήδη έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον ο αμερικανικός «κολοσσός» Chevron, γεγονός που κινητοποίησε την κλυδωνιζόμενη κυβέρνηση της Τρίπολης, με την προφανή καθοδήγηση της Άγκυρας, καθώς η Ελλάδα με τον τρόπο αυτό αμφισβητεί ευθέως το Τουρκολυβικό Μνημόνιο όσον αφορά στη λιβυκή πλευρά της «οριοθέτησης» και ταυτόχρονα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα βάσει του Νόμου 4001/2011, ο οποίος ορίζει τη μέση γραμμή ως εξωτερικό όριο της ελληνικής ΑΟΖ σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης.

Το Λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του χθες το απόγευμα, δηλώνει ότι παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την ανακοίνωση των ελληνικών Αρχών για την έναρξη διεθνούς διαγωνισμού για την εξόρυξη υδρογονανθράκων σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές με τη Λιβύη.

Τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Λιβύης και επισημαίνει την πλήρη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε εργασία εξερεύνησης σε αυτές τις περιοχές χωρίς προηγούμενη συνεννόηση. «Οι μονομερείς ενέργειες προκαλούν μόνο μεγαλύτερη ένταση και ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις είναι η μόνη επιλογή που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο», καταλήγει η ανακοίνωση.

