Αχτσιόγλου: Ο Τσίπρας δεν έπρεπε να παραιτηθεί – Δεν ήταν καλή ιδέα να αναλάβω την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Στους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αναλάβει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 αναφέρθηκε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου.

Σε συνέντευξη στο Ναυτεμπορική TV και τον Γιώργο Μελιγγώνη η Έφη Αχτσιόγλου επιβεβαίωσε ότι «η πρόταση όπως καταγράφεται στο βιβλίο πράγματι μου έγινε. Έτσι είναι όπως καταγράφεται στο βιβλίο το γεγονός». Σε ερώτηση αν περίμενε μία τέτοια πρόταση η βουλευτής απάντησε: «Μα είναι δυνατόν να περιμένει κανείς τέτοια πράγματα; Ο πολιτικός αιφνιδιασμός ως γνωστόν είναι ένα από τα κορυφαία ειδικά χαρακτηριστικά του πολιτικού Αλέξη Τσίπρα».

«Η πολιτική μου εκτίμηση σε εκείνη τη φάση ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο φυσικός ηγέτης του χώρου για πάνω από 15 χρόνια, γεγονός αυτό όχι εκτίμηση. Η πολιτική μου εκτίμηση ήταν ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί. Δεν έπρεπε να αποχωρήσει. Ούτε σε εκείνη τη φάση ούτε αργότερα. Θεωρούσα ότι μια τέτοια αποχώρηση, μια τέτοια παραίτηση περισσότερο θα έστελνε ένα σήμα αποδιοργάνωσης του χώρου παρά ένα σήμα ανανέωσης ή ανασυγκρότησης και μια τέτοια εξέλιξη όπως αυτή που πρότεινε ο ίδιος. Είτε θα ήμουν εγώ στην πρόταση είτε θα ήταν κάποιος άλλος», τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου.

Και συνέχισε: «Θεωρούσα ότι από τη στιγμή που θα υπάρξει αυτή η μετακίνηση του τότε προέδρου θα υπήρχε σοβαρό σήμα αποδιοργάνωσης του χώρου σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Και επίσης θεωρούσα και έτσι το εκτίμησα ότι, δεδομένης της πολύ μεγάλης εσωκομματικής αναταραχής που υπήρχε και η οποία καταγράφεται και στο βιβλίο του υπήρχε μία έντονη εσωκομματική κρίση, αυτή θα βάθαινε περαιτέρω από μία τέτοια εξέλιξη. Γι’ αυτούς τους λόγους και έτσι εξέλαβα εγώ εκείνη τη στιγμή εκείνη την πρόταση, έτσι εκτίμησα τα δεδομένα και έτσι κατέληξα στο να του πω ότι δεν θα ήταν κατά τη γνώμη μου μία καλή ιδέα να προχωρήσουμε έτσι».

«Όταν καλείσαι να πάρεις μια τόσο σοβαρή απόφαση για μια τέτοια ευθύνες μέσα σε ελάχιστες ώρες, το περιγράφει και ο ίδιος, όλες τις τις δυσκολίες τις σκέφτεσαι και όλες τις δυσκολίες τις μετράς. Το πολιτικό μου κριτήριο, όμως, η εκτίμηση μου ήταν αυτή που σας είπα. (…) Ήταν μια βασανιστική απόφαση αλλά δεν την έλαβα παρά μόνο με κριτήριο την έγνοια μου για τον χώρο και την έγνοια μου για τον πρόεδρο», ανέφερε η Έφη Αχτσιόγλου.

Ωστόσο αργότερα ήταν υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και εξήγησε τους λόγους που πήρε την απόφαση να θέσει υποψηφιότητα. «Μετά έχουμε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποφασίσει και έχει ανακοινώσει την παραίτησή του. Άρα είναι εντελώς διαφορετικό να κρίνει κανείς την πρόταση αυτή που μου έγινε ενώ ο πρόεδρος ήταν εκεί, και όπως σας είπα εκτιμούσα ότι δεν θα έπρεπε να αποχωρήσει. Και ήταν εντελώς διαφορετικό όταν πια ήταν τετελεσμένο όπου εκεί πια η ευθύνη μας βάραινε όλους για το τι πρέπει να γίνει», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε: «Είχαμε έναν χώρο ο οποίος δεν είχε τον επικεφαλής του, δεν υπήρχε ηγεσία. Εκεί λοιπόν πάλι όχι ελαφρά τη καρδία, αλλά έτσι με ιδιαίτερη επιμονή και σκέψη συζητήσαμε με ανθρώπους που μοιραζόμαστε την ίδια αντίληψη για την πορεία του χώρου και μετά από κόπο καταλήξαμε σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τον χώρο και σε μια συγκεκριμένη υποψηφιότητα, τη δική μου».